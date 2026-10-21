Chris Pratt como James Reece, del excomandante de los Navy SEAL que sobrevivió a una conspiración militar.

Chris Pratt regresa a uno de sus personajes más conocidos fuera del universo Marvel. Después de interpretar a James Reece en 2022, el actor estadounidense vuelve a protagonizar La lista final, la serie de acción y suspenso que llega con su segunda temporada con una historia diferente.

La nueva entrega se estrena el 21 de octubre en Amazon Prime Video, y continúa las aventuras del excomandante de los Navy SEAL que sobrevivió a una conspiración militar.

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La segunda temporada tendrá ocho episodios y estará basada en True Believer, la segunda novela de la saga escrita por Jack Carr. David DiGilio continúa como creador televisivo y responsable de la producción, mientras Pratt también participa como productor ejecutivo.

De qué trata La lista final temporada 2

La primera temporada presentó a James Reece como un militar que investigaba la muerte de sus compañeros durante una operación encubierta. Su búsqueda de respuestas terminó convirtiéndose en una historia de venganza contra los responsables de aquella tragedia.

La segunda temporada de La lista final tiene ocho episodios y está basada en True Believer, la segunda novela de la saga escrita por Jack Carr.

Ahora, después de completar su lista de enemigos, Reece intenta encontrar un nuevo propósito. Sin embargo, sus planes cambian cuando la CIA lo acorrala y lo obliga a enfrentar una amenaza terrorista internacional.

Para limpiar su nombre, deberá detener a una organización que consiguió incorporar a uno de sus antiguos aliados. La misión lo llevará a descubrir una conspiración que conecta Moscú con Langley, Virginia, donde se encuentra la sede de la CIA.

El tráiler oficial de The Terminal List, temporada 2.

La investigación también revelará información vinculada con la historia familiar del protagonista, un elemento que tendrá importancia en el desarrollo de los nuevos episodios.

La acción se trasladará por diferentes escenarios internacionales, entre ellos África, Oriente Medio, Europa y el océano Índico.

El cambio de historia y los nuevos personajes

La principal diferencia respecto de la primera temporada será el enfoque narrativo. Mientras los episodios originales giraban alrededor de una venganza personal, la continuación estará centrada en operaciones clandestinas y conflictos de espionaje.

Chris Pratt volverá a compartir escenas con Constance Wu, quien interpreta a la periodista Katie Buranek. También se incorpora Tom Hopper como Raife Hastings, un personaje relacionado con el pasado militar de Reece.

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Entre las nuevas figuras aparecen Gabriel Luna, Olga Kurylenko y Luke Hemsworth, además de intérpretes como Costa Ronin, Arnold Vosloo y Jeremy Bobb.

La novela que inspiró la segunda temporada

La primera temporada estuvo basada en su novela debut, The Terminal List, publicada en 2018. La continuación toma como referencia True Believer, editada en 2019.

La principal diferencia respecto de la primera temporada será el enfoque narrativo.

Carr participa como productor ejecutivo junto con Pratt, Antoine Fuqua y otros integrantes del equipo creativo.

El universo televisivo también se amplió en 2025 con La lista final: Lobo negro, una precuela protagonizada por Taylor Kitsch que explora acontecimientos anteriores a la historia principal.

Cómo es el reparto de La lista final temporada 2