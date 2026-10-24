Jeremy Renner volverá a ponerse en la piel de Mike McLusky en la quinta y última temporada de Mayor of Kingstown, que se estrenará el 15 de enero de 2027, exclusivamente por Paramount+. La plataforma presentó las primeras imágenes de los nuevos episodios, que marcarán el desenlace del thriller policial creado por Taylor Sheridan y Hugh Dillon.

En esta entrega, la historia retomará los acontecimientos que sacudieron a Kingstown tras el asesinato de Tracy y la venganza de Mike y su hermano Kyle, interpretado por Taylor Handley, contra Callahan. Las consecuencias de esos hechos pondrán nuevamente en peligro el delicado equilibrio de poder que los protagonistas intentan sostener en una ciudad atravesada por la violencia y la corrupción.

Jeremy Renner en Mayor of Kingstown (Foto: gentileza prensa Paramount+)

El principal conflicto de la temporada comenzará con la llegada del agente del FBI Russell Hardy, interpretado por David Morse. Su objetivo será encontrar a Callahan, que permanece prófugo, pero la investigación también pondrá a Mike en una posición comprometida.

Leé más:

Disney confirma que se viene otra película de Star Wars y los fans estallan: qué se sabe de Episodio 10

EL NUEVO ENEMIGO QUE AMENAZARÁ EL PODER DE MIKE MCLUSKY

Fiel a su compromiso con la ley, Hardy amenazará con revelar los secretos y las acciones de McLusky. De ese modo, el protagonista deberá enfrentar una nueva amenaza que podría derrumbar todo lo que construyó para mantener el control de Kingstown.

La serie volverá a contar con Jeremy Renner como protagonista, acompañado por Edie Falco, ganadora del Emmy y el Globo de Oro; Laura Benanti, ganadora del premio Tony; Hugh Dillon, Taylor Handley, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Necar Zadegan, Nichole Galicia y Lennie James, entre otros.

Creada por Taylor Sheridan, también responsable de éxitos como Yellowstone, junto con Hugh Dillon, Mayor of Kingstown es una producción de Paramount Television Studios, 101 Studios y Bosque Ranch Productions. Dave Erickson se desempeña como showrunner, mientras que Sheridan, Dillon, Renner y Antoine Fuqua forman parte del equipo de productores ejecutivos.

Jeremy Renner en Mayor of Kingstown (Foto: gentileza prensa Paramount+)

La quinta temporada tendrá ocho episodios y pondrá punto final a la historia de Mike McLusky y su lucha por conservar el frágil orden de una ciudad dominada por los intereses criminales y las tensiones entre las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario. El estreno será el 15 de enero de 2027, en exclusiva por Paramount+.

Leé más:

Netflix tiene el nuevo thriller de suspenso con Ben Affleck que promete arrasar

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.