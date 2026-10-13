MUBI anunció la programación completa de MUBI Fest Buenos Aires 2026, el festival de cine que se realizará del 22 al 25 de octubre en Cinépolis Houssay y U.House, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante cuatro jornadas, el evento reunirá películas de destacados cineastas internacionales y argentinos, proyecciones especiales, experiencias audiovisuales, shows en vivo y actividades culturales gratuitas.

La propuesta de MUBI, distribuidora global de películas, plataforma de streaming y productora, invita al público a descubrir distintas generaciones de cineastas y explorar nuevas formas de encuentro entre el cine y las artes.

La apertura estará a cargo de “Minotauro”, de Andrey Zvyagintsev, que tendrá su estreno argentino en el festival. Además, U.House funcionará como un espacio de experiencias inmersivas, instalaciones artísticas, conversaciones y encuentros con referentes de la cultura.

MUBI Fest Buenos Aires 2026: fechas, sedes y actividades

El festival se desarrollará en dos espacios de la Ciudad de Buenos Aires, con propuestas para los amantes del cine y el público interesado en la producción artística contemporánea.

Fechas: del jueves 22 al domingo 25 de octubre de 2026.

Cinépolis Houssay: avenida Córdoba 2135, Ciudad de Buenos Aires.

U.House: Aguirre 1410, Ciudad de Buenos Aires.

Proyecciones: películas argentinas e internacionales distribuidas en cuatro salas de cine.

Actividades especiales: shows en vivo, instalaciones inmersivas, experiencias audiovisuales y conversaciones con referentes culturales.

Entrada a las actividades de U.House: libre y gratuita.

“Minotauro”, la película que abrirá MUBI Fest Buenos Aires 2026

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la presentación de Minotauro, del cineasta Andrey Zvyagintsev, que tendrá su estreno argentino durante el festival.

La película encabezará la apertura del encuentro, con funciones programadas para el jueves 22 de octubre a las 20:20 en la sala 3 y a las 21:30 en la sala 4 de Cinépolis Houssay.

El film llega precedido por el reconocimiento internacional mencionado en la presentación del festival, que destaca su consagración con el Grand Prix del Festival de Cannes.

U.House: shows en vivo, experiencias inmersivas y cultura

Además de las proyecciones cinematográficas, MUBI Fest Buenos Aires 2026 contará con una programación especial en U.House, un espacio pensado para conectar el cine con otras expresiones artísticas.

Durante las cuatro jornadas habrá:

Shows en vivo.

Instalaciones inmersivas.

Experiencias audiovisuales.

Conversaciones con voces destacadas de la cultura.

Actividades que ponen en diálogo el cine internacional con la producción artística local.

También llegará MUBI Library, un espacio dedicado a la lectura y al descubrimiento editorial en el que el público podrá conocer distintas ediciones de Notebook, la revista de MUBI.

Todas las actividades programadas en U.House serán libres y gratuitas.

MUBI Fest Buenos Aires 2026: programación completa de películas y horarios

La selección incluye cine argentino, clásicos internacionales, propuestas contemporáneas y funciones especiales en formato 4K. Estas son todas las películas y los horarios anunciados para Cinépolis Houssay.

Jueves 22 de octubre

Sala 3

20:20 — Minotauro, de Andrey Zvyagintsev.

Sala 4

21:30 — Minotauro, de Andrey Zvyagintsev.

Viernes 23 de octubre

Sala 1

13:50 — Erupcja , de Pete Ohs.

15:50 — La niña santa , de Lucrecia Martel.

18:50 — Cobarde , de Lukas Dhont.

21:20 — The Thing (4K), de John Carpenter.

Sala 2

14:20 — Su propio infierno , de Nicolas Winding Refn.

16:40 — Sheep in the Box , de Hirokazu Koreeda.

19:50 — Videodrome (4K), de David Cronenberg.

21:50 — Making Marie Antoinette, de Eleanor Coppola.

Sala 3

14:50 — Moscas , de Fernando Eimbcke.

17:40 — Últimos días de la víctima , de Adolfo Aristarain.

20:20 — Tierra de mi padre , de Paweł Pawlikowski.

22:20 — Pulp: ¿Qué harías por una canción más?, de Garth Jennings.

Sala 4

15:15 — Voilà Varda: cortometrajes , de Agnès Varda.

17:10 — La casa del ángel (4K), de Leopoldo Torre Nilsson.

19:20 — Hope: el primer impacto , de Na Hong-jin.

22:50 — Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma, de Jane Schoenbrun.

Sábado 24 de octubre

Sala 1

13:30 — La misteriosa mirada del flamenco , de Diego Céspedes.

16:40 — El deshielo , de Manuela Martelli.

19:40 — Cobarde , de Lukas Dhont.

22:10 — The Chronology of Water, de Kristen Stewart.

Sala 2

14:00 — Tiempo de revancha , de Adolfo Aristarain.

16:10 — La casa del ángel (4K), de Leopoldo Torre Nilsson.

18:20 — Sheep in the Box , de Hirokazu Koreeda.

21:10 — Videodrome (4K), de David Cronenberg.

Sala 3

14:30 — La niña santa , de Lucrecia Martel.

17:10 — Making Marie Antoinette , de Eleanor Coppola.

19:10 — Pulp: ¿Qué harías por una canción más? , de Garth Jennings.

21:40 — Últimos días de la víctima, de Adolfo Aristarain.

Sala 4

15:00 — Erupcja , de Pete Ohs.

17:40 — Voilà Varda: cortometrajes , de Agnès Varda.

20:10 — Tierra de mi padre , de Paweł Pawlikowski.

22:40 — Hope: el primer impacto, de Na Hong-jin.

Domingo 25 de octubre

Sala 1

14:00 — Moscas , de Fernando Eimbcke.

17:00 — Sheep in the Box , de Hirokazu Koreeda.

19:50 — Cobarde, de Lukas Dhont.

Sala 2

15:30 — Tierra de mi padre , de Paweł Pawlikowski.

18:30 — The Chronology of Water , de Kristen Stewart.

21:20 — Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma, de Jane Schoenbrun.

Sala 3

14:30 — Su propio infierno , de Nicolas Winding Refn.

18:00 — Tiempo de revancha , de Adolfo Aristarain.

20:50 — The Thing (4K), de John Carpenter.

Sala 4

15:00 — Making Marie Antoinette , de Eleanor Coppola.

17:30 — El deshielo , de Manuela Martelli.

20:20 — La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes.

Cine argentino y clásicos internacionales: las películas destacadas del festival

La programación de MUBI Fest Buenos Aires 2026 propone un recorrido por distintas épocas, géneros y estilos cinematográficos.

Entre los títulos argentinos se destacan La niña santa, de Lucrecia Martel; Tiempo de revancha y Últimos días de la víctima, de Adolfo Aristarain; y La casa del ángel, de Leopoldo Torre Nilsson.

La selección internacional también incluye películas emblemáticas como The Thing, de John Carpenter, y Videodrome, de David Cronenberg, que se proyectarán en formato 4K.

A estas propuestas se suman obras contemporáneas como The Chronology of Water, dirigida por Kristen Stewart, y Sheep in the Box, de Hirokazu Koreeda.

Todo lo que hay que saber sobre MUBI Fest Buenos Aires 2026

MUBI Fest Buenos Aires 2026 combinará cuatro jornadas de cine con actividades culturales, propuestas inmersivas y encuentros artísticos en dos sedes porteñas.

Con una programación que reúne cineastas consagrados, nuevas voces y películas de diferentes procedencias, el festival busca ampliar la experiencia cinematográfica más allá de la pantalla.

Las fechas para agendar son del 22 al 25 de octubre de 2026, con funciones en Cinépolis Houssay y actividades gratuitas en U.House.