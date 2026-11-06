Horas atrás, Mercedes Ninci viajó a Roma para ser parte de la comitiva de periodistas que viajará junto al papa León XIV rumbo a Uruguay. Al subir al avión, la periodista no dudó en hacer un video para mostrar cada uno de los detalles y lo compartió en sus redes sociales con sus más de 250.000 seguidores.

“¿Cómo es el avión donde viaja el Papa León XIV por dentro? Acá listos para partir a Uruguay", escribió Mercedes junto a un video que compartió en su perfil de Instagram. En el mismo, mostraba a sus colegas acomodándose en sus asientos.

“Ya estamos acá adentro del avión. Les quiero mostrar... ¡miren qué lindo es este avión!“, señaló la cronista que agregó: ”Estamos todos ubicándonos. El Papa va a estar allá adelante, en la parte privada. Estamos como chico con juguete nuevo”, cerró Ninci, entre risas y mucha emoción.

Mercedes Ninci mostró cómo es el avión donde viaja el papa León XIV (Video: Instagram @mercedesninci1)

CÓMO ES EL AVIÓN DONDE VIAJA EL PAPA LEÓN XIV A URUGUAY

“Más imágenes del avión, ahí te muestro más”, agregó Mercedes Ninci en un segundo video que compartió en su perfil de Instagram. “Todos los detalles del avión que trasladará al papa León XIV a América Latina. ¡Mirá las cámaras!“, escribió.

Mercedes Ninci mostró más detalles del avión donde viajará el papa León XIV (Video: Instagram @mercedesninci1)

“Todas las cámaras dispuestas para cuando venga el Papa”, señaló la periodista más adelante quien no pudo evitar la sorpresa al decir: “¡Qué loco este avión!“. Por último, enfocó al lugar donde se encontraba viajando su colega, Nelson Castro.