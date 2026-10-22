Mirá lo que dijo la movilera de La Mañana con Moria.

El fragor de la cobertura de las declaraciones de Candela Arizaga en la puerta de la fiscalía tuvo a Mercedes Ninci como víctima de dos agresiones, y los hechos quedaron grabados en vivo.

“Le hicieron un piquete para que no hable conmigo. Esto es terrible, la prensa contra mí”, bromeó Moria Casán al aire al comienzo de la cobertura.

Para ese momento los gritos entre los colegas eran ensordecedores y en medio del caos la conductora de La Mañana con Moria blanqueó: “No se entiende nada”.

Así agredieron al equipo de La Mañana con Moria.

Hasta que en un momento comenzaron los empujones, insultos, golpes y reclamos entre camarógrafos en medio de la peatonal Suipacha del centro porteño. “Te rompo la cabeza”, amenazaron al equipo de eltrece.

EL DESCARGO DE MERCEDES NINCI

Como si fuera poco, a Mercedes Ninci primero le sacudieron la cabeza y luego le tironearon del pelo sin piedad, lo que desató su alarido.

De todas formas, la cronista desdramatizó el episodio de violencia: “Me tiraron el pelo, sabemos quién es, pero está todo bien. Son amigos de otro canal”.

“Me molesta que no te dejen trabajar. Por suerte no tengo extensiones, porque sino me dejaban pelada. Por algo grité”, cerró Mercedes Ninci.