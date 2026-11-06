La última aparición de Silvia Mercado en la pantalla de C5N llamó la atención. Según trascendió más tarde, la periodista sufrió una descompensación al aire por la cual tuvo que ser internada en las últimas horas.

Horas más tarde comenzó a circular en redes sociales un alarmante pedido de dadores de sangre para la periodista que resultó ser falso. El comunicado salió a través de la cuenta oficial de Radio Con Vos 89.9.

La publicación no profundizó sobre el estado de la comunicadora y generó preocupación rápidamente en el ámbito periodístico. La incertidumbre creció con el correr de las horas ante la ausencia de un parte oficial.

El falso pedido de dadores de sangre para Silvia Mercado que circuló en redes (Captura: X @radioconvos899)

QUÉ SE SABE DEL ESTADO DE SALUD DE SILVIA MERCADO

Finalmente fue Valentina Etulain, consultora en comunicación y politóloga, quien apareció en redes para aportar claridad sobre el estado de salud de la periodista. “Estuve hace un rato con Silvia en la Clínica Bazterrica. Está estable, haciéndose estudios y cuidada por el personal médico”, indicó.

Qué se sabe sobre el estado de salud de Silvia Mercado (Captura: X @valentinaetu_)

A su vez, desmintió la información emitida por la emisora radial. “NO NECESITA DADORES DE SANGRE. En el caso de que se lleguen a necesitar avisaré por este medio. Pido por favor no difundir desinformación”, expresó en X.

Ante las consultas de los usuarios sobre la causa de su internación, Valentina contó que Silvia ”se descompensó durante el programa” y dio detalles sobre el diagnóstico médico. Según confirmó, la periodista fue diagnosticada con una “encefalopatía hepática”. “Gracias por ayudar a difundir sobre el estado de salud de Silvia. A rezar y tirar buenas energías para que se recupere pronto”, manifestó.