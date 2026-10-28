Carmen Barbieri vivió un momento delicado de salud este miércoles cuando se preparaba para salir rumbo a El Nueve, donde conduce su programa. Según informó Pampito en Puro Show, la conductora se descompensó al intentar subir al taxi: sufrió una baja de presión, comenzó a ver todo nublado y no pudo irse de su casa.

En ese momento, María, la persona que trabaja en su domicilio, la asistió y la acostó mientras aguardaban la llegada de una ambulancia. Los productores del canal, que la esperaban para el programa, recibieron la noticia de último momento y confirmaron que Barbieri no podría asistir.

Carmen Barbieri (Foto: Movilpress)

EL MENSAJE DE CARMEN BARBIERI TRAS EL EPISODIO DE SALUD

Pampito contó que se comunicó directamente con Carmen Barbieri para conocer su estado. La conductora le respondió por mensaje: “No estoy muy bien, hoy no puedo ir a trabajar, estoy débil, baja de presión. Estaba por subir al auto y me mareé tanto que se me nubló todo. El lunes y martes hice un gran esfuerzo, porque la semana pasada falté a mi programa. Ayer y antes de ayer fui, hice un gran esfuerzo especial y hoy sin fuerzas. Tengo una bronca, tengo un broncoespasmo terrible”.

Barbieri aclaró que, pese al malestar, pudo responder mensajes y se encuentra acompañada en su casa. Su asistente, Gaby Guer, también se mostró preocupada por la situación y confirmó que estaban esperando al médico para evaluar el cuadro.

ANTECEDENTES PREOCUPACIÓN POR LA SALUD DE CARMEN BARBIERI

Pampito recordó en el vivo de eltrece que Carmen Barbieri atravesó un cuadro grave de COVID en el pasado, lo que la habría dejado con secuelas y una salud más frágil. En los últimos días, Barbieri había retomado su actividad en el programa tras una semana de ausencia, pero reconoció que el esfuerzo le pasó factura.

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