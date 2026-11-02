Eugenia “la China” Suárez volvió a sacudir las redes sociales con una publicación que no pasó inadvertida. En medio de las constantes repercusiones que genera su vida personal, la actriz compartió un mensaje con frases de una canción de Canserbero que muchos interpretaron como una respuesta directa a quienes la cuestionan.

A través de su cuenta de Instagram, Eugenia publicó un fragmento de “C’est La Mort”, acompañado por una serie de versos con un tono desafiante y sin demasiadas intenciones de disimular su postura frente a las críticas: “Me gano gusanos que me odian pa’ parecer malos”, comienza uno de los fragmentos que eligió compartir.

Pero la letra continúa con una declaración todavía más contundente: “Que me lanzan, para ver si les regalo una respuesta. Que los dé a conocer y de abajo sacarlos”. Y el cierre tampoco pasó inadvertido: “Pa’ hablar claro nunca haré otra cosa que ignorarlos. Mi gente sabe lo que hago”.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

La elección de esas frases despertó curiosidad entre sus seguidores, especialmente por el contexto de exposición mediática que rodea a la actriz y su relación con Mauro Icardi. Aunque Eugenia no mencionó a nadie en particular ni explicó a quiénes estaban dirigidas las palabras, el mensaje dejó en claro cuál es la postura que eligió mostrar frente a sus detractores.

Pero el posteo no se limitó a la provocadora frase de Canserbero. La actriz también compartió distintas imágenes de su día a día, Icardi y sus hijos. Entre las postales, mostró momentos de su cotidianidad, imágenes de la vida puertas adentro y también registros de sus viajes en avión privado.

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Además, incluyó fotografías en las que se la puede ver especialmente lookeada, dejando ver diferentes apuestas de estilo y parte de su rutina entre compromisos, salidas y momentos personales.

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LA CHINA SUÁREZ DEMANDARÁ A LA EMPRENDEDORA QUE LA EXPUSO POR LOS SELLOS ESCOLARES DE SUS HIJOS

Eugenia “la China” Suárez no estaría dispuesta a dejar pasar el escándalo de los sellos escolares. En medio de su regreso a la Argentina y de los preparativos para la escolarización de Magnolia y Amancio, sus hijos con Benjamín Vicuña, la actriz quedó envuelta en una inesperada polémica después de que una emprendedora difundiera en redes sociales una conversación privada sobre un pedido que había realizado para sus hijos. Ahora, la novia de Mauro Icardi habría tomado una decisión contundente: llevar el tema a la Justicia.

La controversia comenzó cuando la dueña del emprendimiento hizo pública la solicitud de etiquetas personalizadas para los útiles escolares de los chicos. Según trascendió, la actriz había pedido que los nombres de Magnolia y Amancio figuraran como Magnolia y Amancio “V. Suárez”, mientras que para Rufina sí había solicitado que apareciera el apellido paterno: Cabré.

La difusión de ese intercambio privado generó una fuerte repercusión en las redes sociales y volvió a poner bajo la lupa la relación de la China con Benjamín Vicuña, padre de sus dos hijos menores. Sin embargo, el punto que más habría enfurecido a la actriz no sería solamente la exposición del pedido, sino que se trataba de un servicio que había pagado y no de una acción publicitaria.

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La información fue revelada por Guido Záffora en El Diario de Mariana, donde el periodista contó que el equipo legal de la actriz ya estaría preparando una presentación judicial: “La China Suárez otra vez a Tribunales. Demanda por calumnias e injurias a Ana Laura Blanco, la chica de los sellos”, anunció el panelista.

Además, explicó cuál habría sido uno de los principales motivos del enojo de Eugenia: “No era canje”. Pero el dato más fuerte llegó cuando Záffora reveló que los abogados de la actriz no tendrían intenciones de dar marcha atrás, incluso si la emprendedora decide disculparse públicamente: “Agustín y Lautaro Rodríguez iniciarán acciones legales contra esta chica, aunque pida disculpas”, aseguró sobre la postura que habría tomado el equipo legal de la China.

Guido Záffora: “Agustín y Lautaro Rodríguez iniciarán acciones legales contra esta chica, aunque pida disculpas”.

Durante el programa también se mencionó la Ley de Defensa del Consumidor y la posibilidad de reclamar por los perjuicios derivados de la difusión del intercambio comercial. En ese sentido, Záffora sostuvo: “La Ley de Defensa al Consumidor permite que un juez aplique daño punitivo por infringir estas normas”.

“Eugenia está muy enojada porque, más allá de ir a Tribunales, esto lo vio Benjamín Vicuña”, cerró Guido, en un nuevo capítulo en la interna familiar de Eugenia.