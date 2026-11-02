La escandalosa pelea que protagonizaron la China Ansa y Santiago Maratea en “PH: Podemos Hablar” le valió a Andy Kusnetzoff un pico de rating que alcanzó los 9.5 puntos este sábado por la noche. Mientras tanto, en eltrece, Juana Viale conducía el programa de su abuela, Mirtha Legrand.

Este fin de semana, “La Noche de Mirtha” no pudo superar los 3 y esto no pasó inadvertido para el canal. Si bien Juana no mencionó nombres ni tampoco otros conductores, tiro al aire una indirecta que todos interpretaron de la misma manera.

Al inicio del programa que conduce los sábados por la noche, en reemplazo de La Chiqui, Juana salió bailando una canción de Turf mientras mostraba su look. “Comportate, por favor, que esto es un programa serio”, empezó diciendo.

El palito de Juana Viale para Andy Kusnetzoff tras el escándalo en PH (Video: eltrece)

EL PALITO DE JUANA VIALE A ANDY KUSNETZOFF

Antes de presentar a los invitados de la noche, Juana Viale arrancó picante al apuntar directamente contra la prensa: “Igual, parece que hay que pelearse para que te levanten en todos lados. Si somos civilizados, no tanto…”, disparó.

Cabe remarcar que, horas antes, Andy Kusnetzoff había sido noticia en todos los programas de espectáculos luego de que trascendiera la escandalosa pelea que la China Ansa y Santiago Maratea habían protagonizado en las grabaciones de PH, las cuales se realizan siempre el jueves anterior a su emisión.