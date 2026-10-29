La grabación de PH fue suspendida este jueves, luego de una escandalosa discusión entre Santiago Maratea y Josefina la China Ansa, según contaron en Intrusos.

“Explotó todo cuando la China le hace un comentario a Maratea por el tema de Independiente. En ese momento Santi se enojó muchísimo, pararon la grabación”, contó Alejandro Guatti.

Por lo que “Ansa se angustió mucho y lloró por esta situación”.

La China Ansa en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Según explicaron en Intrusos, la tensión fue en el momento de las preguntas cara a cara entre los invitados de Andy Kusnetzoff.

Por qué frenaron la grabación

“Tuvieron que frenar la grabación porque hubo gritos”, precisó el cronista en la puerta del estudio del programa de Telefe.

De hecho, la participante de MasterChef Celebrity “pidió irse del programa”, pero lograron persuadirla para que se quede.

Santi Maratea en la presentación del estreno de Margarita (Foto: Movilpress).

La referencia fue por la colecta que el influencer hizo para que el Rojo pudiera saldar una deuda, con la condición de quedarse con un porcentaje de los casi 3 millones y medio de dólares recaudados. “Le decían Santi Manotea”, recordó Camilo García con ironía.

Si bien en un primer momento en Intrusos contaron que la urticante pregunta habría sido sugerida desde la producción de PH para generar rebote, luego comentaron que la China Ansa es hincha de Racing, y que quizá por eso surgió la picardía.