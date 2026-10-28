La China Ansa rompió el silencio en Desayuno Americano y se refirió a la polémica que generó Nora Colosimo tras los rumores de un supuesto coqueteo en Masterchef con otro participante. La participante contó cómo vivió la situación y cuestionó la actitud de la madre de Wanda Nara que primero le pidió disculpas pero luego aseguró que “el tiempo le va a dar la razón”.

Según relató la China, la publicación de Nora la sorprendió mientras disfrutaba de su único día libre junto a su familia. “Me liquidó, me angustié, me puse mal”, reconoció. Sin embargo, destacó el apoyo de su pareja, que le restó importancia al tema y la ayudó a sobrellevar el mal momento.

Nora Colosimo lanzó una bomba que involucró a la China Ansa y otro participante de Masterchef Celebrity (Foto: Instagram/@nora_colosimo).

La participante de Masterchef fue contundente al analizar el pedido de disculpas de Colosimo. “Me parece contradictorio. Me pide disculpas, pero después dice que va a mostrar más pruebas y que la vida le va a dar la razón. No estoy acostumbrada a esto, pero me voy a empezar a acostumbrar y me van a conocer”, expresó.

LA POSTURA DE LA CHINA ANSA SOBRE LA EXPOSICIÓN MEDIÁTICA

Consultada sobre cómo sobrelleva la exposición, la China Ansa admitió que nunca antes había estado envuelta en un escándalo de este tipo. “Me descolocó y me angustió porque nunca me había pasado. Entiendo que me tengo que bancar la exposición que genera el programa, pero todo tiene un límite y el límite es mi familia”, afirmó al ciclo de América.

Por último, la periodista consideró que, aunque el escándalo le suma visibilidad al programa, no le resulta cómodo estar en el centro de la polémica. “El programa es show, pero yo no soy de meterme en la vida del otro ni de exponer intimidades”, concluyó.

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