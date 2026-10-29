El influencer blanqueó la polémica que hizo suspender la grabación del programa de Andy Kusnetzoff.

La versión de que Santiago Maratea había hecho llorar a la China Ansa fue confirmada por el propio influencer, quien al salir de la grabación de PH dio los detalles del escándalo: “Se quiso hacer la picante”.

“Me hizo una pregunta, le respondí. Pero me hizo otra, le respondí, pero me hizo otra. Y en un momento le pregunté por qué preguntaba tanto, de dónde se informaba ella como periodista. Eso arrancó a generar ahí el malentendido, la tensión y demás”, afirmó ante Los Profesionales de Siempre.

Sin vueltas, Maratea blanqueó que en su caso “hubo enojo” por la indagatoria respecto al 5 por ciento que ganó con la colecta para ayudar a Independiente y admitió que como “las emociones estuvieron a flor de piel” la China “se expresó con el llanto”.

Maratea había recaudado unos 3.500.000 de dólares para Independiente.

Además explicó que “Andy intentó mediar”, porque la crisis “fue escalando” porque sintió un cuestionamiento a su labor. “Para mí aclara es al pe... es mucho más divertido preguntar de dónde sacan la información. La respuesta es aburrida, es más divertido pensar que soy un chorro.

La indignación de Santi Maratea con la China Ansa

“Evidentemente la quiso picantear. Por ahí es parte del formato del careo. Cuando le quise preguntar por ahí se dio cuenta que no estaba tan informada”, soltó sin tapujos

El influencer fue elocuente sobre la polémica en la grabación del show de Andy Kusnetzoff.

“En un momento me dijo que ella no solía hacer eso, y le dije que me pregunte si salí o no con tal mina. ¿Para qué se mete en un terreno que no conoce? Y me dijo que tenía razón. Pero le dije que se haga cargo, porque yo tenía otras cosas interesantes".

Aunque Santiago Maratea enfatizó elocuente sobre la China Ansa: “Ella me parece realmente divina. Me pidió disculpas, se arrepintió, las disculpas fueron aceptadas y está todo perfecto”.