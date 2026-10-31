La producción de Mirtha Legrand ya tiene todo listo para este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha con invitados de lujo, con Juana Viale al frente debido a recuperación de su abuela.

Al igual que cada semana, la mesaza tendrá a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DEL PROGRAMA DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 31 DE OCTUBRE DEL 2026

El sábado 31 de octubre, Juana Viale marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la conductora estará sentada en esta edición junto a la actriz y panelista de La mañana con Moria, María Fernanda Callejón.

Los invitados de la Noche de Mirtha del sábado 31 de octubre del 2026 (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

La mesaza estará ocupada en esta oportunidad también por la bailarina y actriz que está por regresar al espectáculo SEX, Noelia Marzol, el periodista, politólogo y conductor Manu Jove y el periodista de policiales, Mauro Szeta.

MIRTHA LEGRAND CELEBRÓ EL DÍA DE LA MADRE CON SU FAMILIA: “MUY FELIZ”

Luego de recibir el alta médica, Mirtha Legrand volvió a hacer una aparición pública y demostró que se encuentra recuperada. Si bien aún no regresó a la televisión, la conductora hizo una publicación en sus redes sociales.

En el Día de la Madre, Mirtha compartió un almuerzo rodeada de sus seres queridos y aprovechó para compartir una imagen de este íntimo encuentro en sus redes sociales. “¡Feliz día de la madre! ¡Muy feliz con mi familia!”, escribió en Instagram.

Mirtha Legrand celebró el Día de la Madre con su familia (Foto: Instagram @mirthalegrand)

En la imagen se la ve a ella al natural, acompañada de gran parte de su familia: su hija Marcela Tinayre, sus nietos Nacho Viale y Juana Viale y su bisnieta, Ámbar de Benedictis, entre otros integrantes más.

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