La llegada de la Inspección General de Justicia a Aptra le cayó como una patada a Luis Ventura, el presidente de la entidad que entrega los premios Martín Fierro.

“Nosotros respondemos legalmente a lo que reclamó Marcelo Polino”, aseguró Ventura a Ciudad al confirmar la primicia de Juan Etchegoyen.

Luego, Luis lamentó que algunos socios hayan querido boicotear su tercer mandato al frente de Aptra y reconoció: “Si faltan detalles en los números es por la inactividad. Nos olvidamos de los años de pandemia en que no se podía salir a la calle, cuando estuvimos operando a la mínima expresión y se fueron dos empleados. Si la IGJ va a auditar a cada empresa por los números del período de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio no queda ninguna...”.

Luis Ventura (Foto: Movilpress)

Luis había ganado en 2015 con el 44 por ciento de los votos frente a cuatro listas, y luego en 2019 y 2023 revalidó las credenciales sin que se le presentara oposición.

Además aclaró: “Estamos tratando de rastrear cómo tomamos la entidad porque cambió personal en el medio. Tomamos profesionales nuevos que quizá no actuaron de la mejor manera por no conocer a fondo el funcionamiento”.

La bronca de Luis Ventura contra Marcelo Polino

Más allá de las cuestioens administrativas y legales, que delegó en los letrados de Aptra, el dolor de Ventura es por la traición de Polino.

Es que Luis marcó el punto de inflexión en el escándalo de Pilar Smith y Evelyn von Brocke, quienes “quisieron abortar la tercera gestión”, fueron sancionadas y luego se desvincularon de Aptra.

Marcelo Polino (Foto: Movilpress)

“Marcelo coaccionó a la comisión directiva para que tome partido en favor suyo tras por la acusación de Evelyn. fuimos a una asamblea y se votó. Después, Polino empezó a reclamar balances. Decía que era amigo y familia mía. Veo animosidad a una entidad que lo bancó. Me pidió que lo defienda, respondo en la justicia contra Von Brocke, ahora me hace esto”.

En ese punto explotó: “Soy un pelotudo que le pongo el pecho y la cara a todo... Ecima, Polino va a todos los premios, roba el espacio y hace contenido pegándonos, al tiempo que los avala con su presencia”.

Al final, Luis Ventura recordó que gracias a los múltiples Martín Fierro que organiza puede sostenerse la entidad, estar al día con la medicina prepaga que cubre a 25 socios con problemas oncológicos, internaciones geriátricas, sepelios y demás.

“Se quieren quedar con le entidad interviniendola. Quieren vender la casa que cuando asumí casi estaba embargada y vale ahora 1.500.000 dólares. Aptra no me da un sólo centavo. ¡Que se vayan a...! “.