La salida de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares de Intrusos a fin de año abrió la incógnita sobre quiénes conducirán el histórico ciclo de América. Y Jorge Rial, una de las voces más autorizadas para opinar sobre el programa que creó y lideró durante 20 años, analizó posibles candidatos y repartió elogios, rechazos contundentes y filosas ironías en una entrevista con Puro Show.

Uno de los primeros nombres que surgió fue el de Marcelo Polino. “No lo veo conduciendo, me parece que él no tiene ganas de conducir, es vago como yo”, disparó. Tampoco imaginó una dupla entre Marcela Tauro y Pallares: “Yo no creo en duplas”. Sobre un posible regreso de Flor de la Ve, fue tajante: “No, está muy bien en Los Profesionales”. En cambio, destacó a Carmen Barbieri y se mostró entusiasmado con La Negra Vernaci: “La Negra sería fantástica, me encanta”.

Jorge Rial trató a Luis Ventura de "abuelo" y lo mandó a jubilarse (Fotos: capturas eltrece y América TV)

Rial también evaluó a Yanina Latorre, a quien consideró capaz de asumir el desafío, aunque señaló que ya tiene su propio programa y le va muy bien. Sobre Marina Calabró, actualmente al frente de Primicias Ya, respondió sin vueltas: “Me gusta”. En cambio, rechazó la posibilidad de que Robertito Funes se ponga al frente del ciclo y cuestionó a Susana Roccasalvo por una declaración que hizo sobre él que, según explicó, no le había gustado por “mentirosa”.

Leé más:

Rodrigo Lussich se hartó y confesó por qué decidió separarse de Adrián Pallares

JORGE RIAL FULMINÓ A LUIS VENTURA Y CARLOS MONTI: A UNO LE DIJO “ABUELO” Y AL OTRO LO DIO POR MUERTO

Uno de los momentos más picantes llegó cuando le preguntaron por Luis Ventura. Lejos de respaldar su candidatura, Rial apeló al humor para descartarlo: “Ventura está ahí, como yo, nos estamos jubilando. ¡No nos den más laburo! ¡Déjenlo en paz al abuelo!”, lanzó, en una frase que dejó en claro que no lo imagina al frente del programa.

Pero el conductor reservó otra respuesta demoledora para Carlos Monti. Cuando le mencionaron su nombre como posible reemplazante, reaccionó con una frase que llamó la atención: “No… ¡alguien que esté vivo, dale!”. También descartó a Marcelo Tinelli, de quien dijo que está “fuera de forma”, y a Laura Ubfal, al recordar sus fuertes críticas y sus insultos durante contra Intrusos, pese a que después fue panelista. A Nazarena Vélez tampoco la consideró adecuada porque es actriz: “No quiero actrices, actores, gente que se solidarice con el otro”.

Jorge Rial fue durísimo con Carlos Monti y lo dio por muerto (Fotos: capturas eltrece y Net TV)

Por último, Rial opinó sobre Pamela David, Horacio Cabak, Beto Casella y Alejandro Fantino. Sobre Pamela, propuso una alternativa insólita: “Yo lo que haría es levantar a Sergio Lapegüe y que haga cuatro horas de Pamela”. A Cabak lo descartó con un “No, pongamos gente seria”, mientras que aprobó a Casella: “Sí, Beto podría, sí. Es bueno”. Con Fantino dejó una puerta abierta: “Si vuelve el Fantino de Animales Sueltos, sí. Si habla como filóso0fo, no porque la gente no le entiende”.

Leé más:

Así fue la tensa charla de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich con los Intrusos: “Cortocircuito”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.