Enterate de qué pasó cuando la dupla de conductores se sinceró ante sus compañeros.

El rumor de que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich romperían la dupla de conductores alertó a sus compañeros, y este miércoles en Puro Show filtraron la tensa charla que tuvieron con sus compañeros de Intrusos.

“Los maquilladores hace un mes notaron un cortocircuito entre ellos por cuestiones de laburo... En ese momento se empezó a gestar todo esto. El panel estaba inquieto”, relató Nancy Duré.

Luego la periodista explicó: “Los panelistas estaban preguntando, nadie decía nada y después de que lo contamos acá se vieron obligados a blanquear la situación”.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. (Foto: @Intrusos)

“Les dijeron que es verdad que la dupla termina a fin de año. Que tuvieron una reunión con Juan Cruz Ávila (Gerente de América)”, continuó.

Quién se haría cargo de Intrusos

Entonces, la también exintegrante de Intrusos precisó que la producción del programa no estaría buscando reemplazos afuera del canal y “no les dijeron los dos o ninguno” a Pallares y Lussich.

Adrián Pallares en Visitando al Señor Green. (Foto: Movilpress)

Además, “ninguno de los dos tiene otras propuestas más que Intrusos”, por lo que “o sigue uno o sigue el otro”.

Por otra parte, se cayó el proyecto de C5N para Rodrigo, que habría sido tanteado “por La Nación +”...

Rodrigo Lussich (Foto. Movilpress)

De esta manera, la definición del canal sería por Adrián Pallares o Rodrigo Lussich, según Duré. Aunque Pampito insistió en que era juntos o nada.