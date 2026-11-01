Mientras los medios debaten qué pasará en Intrusos a partir del 1° de enero de 2027 tras el sonoro anuncio de Rodrigo Lussich de su ruptura artística con Adrián Pallares, Marcelo Polino lanzó información explosiva sobre esta atrapante situación que generó especulaciones y teorías de todo tipo.

Todo comenzó hace una semana, cuando Lussich le contó a José María Listorti que el 31 de diciembre será su último programa con Pallares, su “socio” desde hace siete temporadas en América y eltrece.

Marcelo Polino, Rodrio Lussich y Adrián Pallares (Fotos. capturas América TV)

Esto dio lugar a varias especulaciones sobre el destino de ambos conductores, hasta que el miércoles por la noche, el Grupo Octubre publicó un comunicado anunciando la compra de la productora Mandarina, que hace DDM, DQP, LAM y BTV en América. Esto desvió un poco el foco de la dupla de Intrusos, pero no hizo más que abrir el juego respecto del destino de los canales de Palermo, que compiten de igual a igual.

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Este sábado Marcelo Polino decidió abrir el juego en el escenario de Fátima Florez, y ventiló qué pasará con sus colegas. “Dios mío. Es casi un divorcio como el de Liz Taylor, ¿viste que se comenta de la mañana a la noche? Y se queda Lussich con el programa, ¿vieron? Sí, mi amor, confirmado. Lo siento si te cag… en la noche”, aseguró Polino en un video que compartió Pilar Smith en X.

Marcelo Polino contó todo sobre el destrino de Lussich y Pallares (Foto: captura X/@Pilarsmith) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“Yo hablé con Adrián y me dijo que le ofrecieron hacer un programa a la tarde porque Mariana Fabbiani se va Canal 9. Entonces le ofrecieron hacer un magazine. Les dijo que el lunes lo va a decidir. El lunes lo va a confirmar a Canal. Le digo ‘¿Y si no confirmás que haces el programa nuevo qué pasa?’ Y me dijo ‘Me voy de América’”, agregó Marcelo.

“Esto es una primicia que di hoy a la tarde en Mitre, así que nada, conmoción, porque los dos son re laburadores. Es complicado a esta altura del año que pase una situación así, pero como son talentosos los dos van a tener laburo, van a tener trabajo”, aseguró el conductor.

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