Campedrinos formará parte de las actividades oficiales por la histórica visita del papa León XIV a la Argentina. El dúo folklórico integrado por Agustín Fantili y Sergio Prada fue convocado por la Iglesia para participar de la vigilia que se realizará en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los templos religiosos más emblemáticos del país.

La presentación está prevista para el martes 10 de noviembre y representará un acontecimiento muy especial para los músicos, que tendrán la oportunidad de llevar el folklore argentino a una celebración de enorme importancia espiritual.

La convocatoria significa un nuevo reconocimiento para Campedrinos, que atraviesa un gran momento artístico y consolida su crecimiento en los principales escenarios de la música popular.

Campedrinos llevará el folklore argentino a la vigilia del Papa en Luján

La participación del dúo en la visita de León XIV representa un nuevo hito en su carrera. Agustín Fantili y Sergio Prada compartirán la celebración con otros artistas convocados para acompañar las actividades del Sumo Pontífice en la Argentina.

La Basílica de Luján será uno de los escenarios centrales de la agenda papal y recibirá a músicos y agrupaciones que formarán parte de una jornada especial para los fieles.

Campedrinos presentó Jujuy en Zambas junto a Los Tekis

En paralelo a este importante anuncio, Campedrinos presentó el quinto capítulo de su proyecto audiovisual #ZAMBAS, esta vez junto a Los Tekis.

Bajo el nombre de Jujuy en Zambas, la propuesta reúne a ambas agrupaciones en un encuentro musical que combina el folklore moderno de Campedrinos con la identidad norteña de Los Tekis. Las quenas y los charangos tienen un papel protagónico en esta producción que busca acercar las raíces de la música del norte argentino a nuevas generaciones.

El lanzamiento incluye tres zambas, entre ellas “Jujuy, vos y yo”, una composición original que conecta los sonidos tradicionales con una mirada contemporánea.