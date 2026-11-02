El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat sigue generando repercusiones y, esta vez, quien habló del tema fue nada menos que Moria Casán. Durante el pase de La Mañana con Moria con Arriba Argentinos, la conductora reveló si había sido invitada a la celebración y sorprendió con su reacción.

Todo comenzó cuando le preguntaron directamente si había participado de la boda. Y sin dudarlo, la One respondió sin vueltas y con la espontaneidad que la caracteriza: “No, no me invitaron”.

Sin embargo, lejos de tomárselo como un desplante, la diva dejó en claro que entiende perfectamente la decisión de la cantante y explicó cuál es el verdadero vínculo que mantiene con ella: “Pero chicos, yo tampoco invito a mi cumpleaños, por ejemplo. No soy amiga de Lali, soy una mujer que ella eligió, con la que la pasé divino. Y no tenemos esa reciprocidad y una amistad”, aclaró.

Foto: Captura (eltrece)

En su análisis, Moria diferenció el cariño y la admiración profesional de una amistad íntima. Incluso contó que, aunque no estuvo presente en la celebración, sí tuvo un gesto especial con la cantante: “Le mandé una felicitación por privado, eso sí”, reveló sobre el mensaje que le hizo llegar a Lali por su casamiento con Pedro Rosemblat.

“Y si hubiese sido una boda grande y no me invita, no me siento para nada desairada. Al contrario, siempre voy a estar agradecida a una mujer que me admiró tanto que me llamó para participar de una canción con ella”, cerró.

Las imágenes del casamiento Lali Espósito y Pedro Rosemblat (Foto: Instagram @lali)

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EL GESTO DE LA CHINA SUÁREZ CON LALI ESPÓSITO AL VER LAS FOTOS DE SU CASAMIENTO CON PEDRO ROSEMBLAT QUE SORPRENDIÓ A TODOS

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat sigue dando que hablar en las redes sociales. Pero, entre las repercusiones de la íntima celebración que tuvo lugar en San Telmo, hubo un detalle inesperado que se robó buena parte de la atención: el gesto de Eugenia “la China” Suárez al ver las fotos de los recién casados.

Aunque no formó parte de la lista de invitados, la actriz encontró una manera de hacerse presente en uno de los momentos más importantes de la cantante. ¿Qué hizo? Le dio “me gusta” a la publicación que Lali compartió en Instagram con las postales de su boda junto a Pedro.

La interacción no tardó en ser detectada por los usuarios, que rápidamente comenzaron a comentar el inesperado movimiento de la China. Entre los miles de likes que recibió el posteo, el de la actriz se destacó especialmente por la historia que las une.

Foto: Captura de X (@tatuajesdemalo) Por: Fabiana Lopez

Es que ambas compartieron varios años de trabajo y amistad durante su paso por las ficciones de Cris Morena, especialmente en Casi Ángeles, donde construyeron un vínculo que trascendió la pantalla. Sin embargo, con el correr del tiempo sus caminos se fueron distanciando y la relación dejó de tener la cercanía de aquellos años.

Por eso, el gesto de la China generó sorpresa, sobre todo porque no estuvo entre los invitados a la celebración de Lali y Pedro. El gesto virtual de la actriz volvió a poner bajo la lupa el vínculo que alguna vez compartió con Lali y despertó toda clase de especulaciones entre los fanáticos.