Valentín Yankelevich vivió un domingo inolvidable al conseguir su primera victoria en el TC2000. El piloto se impuso en el autódromo Parque Ciudad de General Roca, en Río Negro, durante su décima presentación en la categoría, y celebró el logro con una dedicatoria muy especial a su mamá, Romina Yan, a quien sintió presente durante toda la competencia.

Después de cruzar la bandera a cuadros, Valentín contó que tuvo un momento muy íntimo con el recuerdo de la actriz antes de comenzar la carrera. “En la vuelta previa le hablé, le decía: ‘Por favor, vamos, es nuestro momento’”, reveló, emocionado por haber alcanzado un objetivo que esperaba desde sus comienzos en el automovilismo.

El posteo de Valentín Yankelevich tras ganar su primera carrera (Foto: Instagram @valenyan_)

El joven también utilizó sus redes sociales para agradecer el acompañamiento que recibió durante los últimos días, especialmente después de la repercusión que tuvieron sus recientes declaraciones sobre las experiencias difíciles que atravesó durante su infancia. “Gracias a mi familia, a mi novia, a mis amigos que me acompañan día a día y me ayudan a ser mejor persona”, escribió.

Valentín Yankelevich (Foto: Instagram @valenyan_)

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En su publicación, el piloto también tuvo palabras especiales para quienes se acercaron al autódromo y le hicieron llegar su cariño. “Gracias a toda la gente que me hizo llegar su cariño este último tiempo y a todos los que se acercaron al autódromo estos días y me dieron palabras de aliento, las agradezco desde el fondo de mi corazón”, expresó.

Valentín Yankelevich (Foto: prensa)

Pero el momento más conmovedor llegó cuando volvió a recordar a Romina: “Quiero agradecerle a mi mamá que me cuida y acompaña cada minuto y no tengo dudas que estaba conmigo arriba del auto empujándome vuelta a vuelta”. Una dedicatoria cargada de emoción para la actriz, fallecida en 2010.

Valentín Yankelevich (Foto: / prensa)

Por su parte, Cris Morena también celebró el triunfo de su nieto con un mensaje público. “Maravilloso nieto querido. Qué alegría más grande verte alcanzar este sueño”, escribió la productora. Y agregó: “Tu primera victoria en el TC2000 es apenas el comienzo de todo lo que se viene”. Finalmente, cerró su dedicatoria con una declaración de cariño y admiración: “Te amo y te admiro muchísimo… ¡Felicitaciones, campeón! A festejar con mucha alegría”.

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