Valentín Yankelevich volvió a tocar el corazón de sus seguidores con una publicación muy especial. El joven piloto abrió el álbum de los recuerdos y compartió una foto de su infancia que despertó una ola de cariño en las redes sociales. La imagen, cargada de ternura y nostalgia, permitió conocer un poco más de la intimidad del hijo de Romina Yan.

Pero la postal de cuando era pequeño no llegó sola. Valentín también publicó imágenes de su presente, entre ellas algunas junto a su novia, Alfonsina Servent, con quien comparte distintos momentos de su vida cotidiana. Así, el joven mostró dos facetas de su historia: los recuerdos de su niñez y la etapa que atraviesa actualmente.

La publicación no pasó inadvertida entre sus seguidores, que reaccionaron con mensajes de cariño, elogios y palabras de aliento. Muchos repararon en el paso del tiempo y en el crecimiento del joven, mientras que otros destacaron la ternura que transmite la imagen.

Foto: Instagram (@valenyan_)

La repercusión también estuvo vinculada con el lugar que ocupa Valentín dentro de una de las familias más emblemáticas de la televisión argentina. En las últimas semanas, su nombre cobró mayor protagonismo público, tanto por su exposición en redes como por el tremendo testimonio que brindó sobre su historia familiar.

La publicación combinó nostalgia y actualidad, y dejó en claro que, detrás del piloto, también hay un joven que elige compartir con sus seguidores pequeños fragmentos de su historia familiar y sentimental.

Foto: Instagram (@valenyan_)

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LA PRIMERA PUBLICACIÓN DE VALENTÍN YANKELEVICH TRAS SU DESGARRADOR TESTIMONIO: “SIEMPRE JUNTOS”

La conmovedora historia que contó Valentín Yankelevich sigue generando repercusiones. Horas después de brindar un desgarrador testimonio sobre la violencia física y psicológica que aseguró haber sufrido durante su infancia por parte de su papá, Darío Giordano, el joven de 23 años realizó su primera publicación en redes sociales y compartió una significativa foto junto a su abuelo, Gustavo Yankelevich, y su hermano, Franco.

En la imagen, tomada en un salón de estilo clásico, los tres aparecen sonrientes y juntos: “Siempre juntos”, escribió Valentín junto a la fotografía, acompañando la frase con emojis que reforzaron el mensaje de unión familiar.

La publicación llegó en medio del impacto que generaron sus declaraciones y fue interpretada como un gesto de cercanía y respaldo entre los integrantes de la familia. En cuestión de minutos, la imagen comenzó a recibir numerosas interacciones de sus seguidores.

Foto: Instagram (@valenyan_) Por: Fabiana Lopez

La publicación se conoció poco después de que Valentín decidiera contar públicamente, por primera vez, los episodios que atravesó durante su niñez tras la muerte de su madre, Romina Yan, ocurrida el 28 de septiembre de 2010.

En una entrevista con Infobae, el piloto de Turismo Carretera 2000 aseguró que comenzó a sufrir violencia física y psicológica por parte de su padre, Darío Giordano, cuando tenía alrededor de nueve o diez años: “Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa”, expresó al recordar aquella etapa de su vida.

Sus palabras tuvieron una fuerte repercusión y pusieron en primer plano una historia familiar que hasta ahora no había contado públicamente de esa manera.