Luego de animarse a hacer público su doloroso pasado familiar, Valentín Yankelevich se refugia en el cariño de sus hermanos, sus abuelos y de su otro gran sostén emocional: Alfonsina Servent.

Alfonsina pudo integrarse rápidamente al mundo de Valentín, transformándose en una parte esencial de su día a día y en el sostén emocional indispensable que el piloto necesitaba para afrontar un paso definitivo.

Valentín Yankelevich y Alfonsina Servent

QUIÉN ES ALFONSINA SERVENT

Alfonsina Servent es Licenciada en Psicología por la Universidad Austral y se desempeña como analista de selección de personal, una especialidad de Recursos Humanos que abarca la identificación, búsqueda y selección de personas.

Su trayectoria laboral es diversa y abarca el ámbito de la salud mental, donde incluso realizó prácticas profesionales supervisadas en el Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda, la producción de espectáculos y la gestión de talento. A pesar de tener redes sociales, mantiene un perfil bajo y alejado de la exposición mediática.

La relación entre Alfonsina y Valentín se hizo pública en septiembre de 2025, cuando compartieron imágenes juntos en sus redes sociales. Su acompañamiento fue clave para el joven, fundamentalmente durante este último tiempo.