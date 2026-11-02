Dalia Gutmann protagonizó un inesperado momento durante su visita a Vuelta y Media, el programa que conduce Sebastián Wainraich en Urbana Play. En medio de una conversación distendida, la comediante reveló quién es el hombre que considera más atractivo de la Argentina y terminó contando una insólita anécdota de su adolescencia.

Todo comenzó cuando Wainraich le preguntó a su pareja a quién elegiría como el hombre más sexy del país. Sin titubear, Gutmann mencionó a Diego Torres y explicó qué es lo que tanto le gusta del músico. “Diego Torres... Farmea aura a lo loco, tipo camina y yo digo: ‘Sí, llevame’”, lanzó entre risas. Luego agregó: “Tiene onda y me pone de buen humor”.

DALIA GUTMANN REVELÓ QUE HABRÍA BESADO A DIEGO TORRES

Lejos de incomodarse, Sebastián Wainraich siguió el juego y le preguntó qué haría si el cantante intentara conquistarla. La respuesta de la humorista provocó nuevas carcajadas en el estudio: “No, no. Desde ya que si vos querés, yo no me voy a negar”, contestó con ironía.

Sin embargo, lo más sorprendente llegó cuando Gutmann recordó una situación que, según contó, habría vivido durante unas vacaciones en Miramar en 1993. “Yo siento que me lo chapé de chica. Tengo un recuerdo, que no sé si es cierto o no, que yo estaba en Miramar, año 93, caminando por la costanera, me lo cruzo, le dije: ‘¿Diego Torres?’ y me dio un beso en la boca”, relató.

Sebastián Wainraich compartió una foto con Dalia Gutmann tras la versión de separación

De todas maneras, la comediante reconoció que no tiene la certeza de que aquel episodio haya ocurrido realmente. “Pero no me acuerdo si pasó o fue una fantasía, que yo lo vi y es lo que me hizo en la cabeza”, aclaró, dejando abierta la posibilidad de que se tratara de un recuerdo construido a partir de su admiración por el artista.