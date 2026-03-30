Dalia Gutmann sigue conquistando escenarios con su exitoso unipersonal “Experiencia Dalia Gutmann: No me calmo nada”, un show que ya es un clásico del humor argentino y que fue distinguido con el Premio Estrella de Mar 2026 a Mejor Espectáculo de Humor.

De qué trata “No me calmo nada”

Dalia Gutmann

El espectáculo propone un recorrido por situaciones reales, vínculos, emociones y contradicciones, con monólogos que generan identificación inmediata. La premisa es clara: reírse de lo que nos pasa… y salir del teatro pensando “¡qué bien me hizo venir!”.

Agenda de shows 2026: fechas y ciudades

ABRIL

Teatro Astros (CABA) Miércoles 1 y 29 de abril – 20:30 hs Entradas en Entrada Uno

Teatro Maipú Viernes 17 de abril – 21 hs Entradas en Alternativa Teatral

Teatro Devoto Jueves 23 de abril – 21 hs Entradas en Ticketek

Teatro El Chasqui Sábado 25 de abril – 21 hs Entradas en Entrada Web

MAYO

Teatro El Galpón Jueves 7 de mayo – 20 hs Entradas en RedTickets

Teatro Niní Marshall Sábado 9 de mayo – 21 hs Entradas en Entrada Uno

Teatro Mateo Booz Sábado 16 de mayo – 21 hs Entradas en Ticketway

Teatro Roma Jueves 21 de mayo – 21 hs Entradas en Plateanet

JUNIO

Teatro del Fuerte 4 de junio – 21 hs Entradas en Todopass

Teatro Español de Azul 5 de junio – 21 hs Entradas en Norteticket

Teatro Municipal de Olavarría 6 de junio – 21 hs Consultar boletería del teatro

Teatro Selectro 13 de junio – 20 hs Entradas en Entrada Web

Teatro Astros (CABA) 18 y 26 de junio – 20:30 hs Entradas en Entrada Uno

JULIO

Teatro Astros (CABA) 2, 9, 16, 23 y 30 de julio – 20:30 hs Entradas en Entrada Uno

Gira internacional

Además, Dalia Gutmann ya confirmó que en noviembre realizará una gira por España, llevando su exitoso unipersonal al público europeo.