La película ¿Querés ser mi hijo?, protagonizada por Wanda Nara y Agustín Bernasconi se estrenó en los cines de Argentina el jueves 22 de octubre de 2026 con grandes expectativas, y hasta la fecha llevó a 21.139 personas a las salas.

El debut cinematográfico de Wanda Nara tuvo un comienzo moderado en las boleterías argentinas: terminó sus primeros siete días de exhibición en el quinto puesto de las películas más vistas, con 17.823 entradas vendidas. De acuerdo con las estadísticas de Ultracine, el mejor día para la producción fue el sábado 24 de octubre, cuando convocó a 4.808 espectadores.

Wanda Nara y Agustin Bernasconi protagonizaron ¿Querés ser mi hijo? (Foto: @wanda_nara)

Sin embargo, el lunes 26 registró su jornada más floja, con apenas 1.026 tickets vendidos. Durante el primer fin de semana llegó a estar disponible en un máximo de 165 pantallas, mientras que, desde el lunes esa cifra descendió hasta 103, y todavía no hay datos de las salas en las que se proyectará el resto de la segunda semana.

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EL DATO QUE PREOCUPA SOBRE LA PELÍCULA DE WANDA NARA: CUÁNTOS ESPECTADORES CONSIGUIÓ

Uno de los datos que más llama la atención es el promedio de público por sala: la película consiguió 89 espectadores por pantalla, uno de los registros más bajos entre las diez producciones más vistas de la semana. Como referencia, Clayface, estrenada el mismo día, alcanzó un promedio de 140.

La casa, con Diego Peretti y César Troncoso, estrenada el 8 de octubre y que contó con una distribución mucho más acotada, llegó a 153 y actualmente se mantenía este sábado en el raking con 42.427 espectadores.

La taquilla de los cines de Argentina al domingo 1° de noviembre de 2026 (Foto: captura Ultracine)

Fue Santiago Sposato quien contó en Infama este domingo que el filme de la conductora de MasterChef no levanta cabeza. “Metíó hasta ahora a 21.139 espectadores en 10 días, son 2113 entradas por día”, calculó el panelista, mientras Marcela Tauro contaba que vio “una parte y le pareció pobre”.

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