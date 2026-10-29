Mauro Icardi estaría evaluando denunciar a Wanda Nara por presuntamente incumplir una medida judicial relacionada con la exposición de sus hijas en las redes sociales. La información fue revelada este jueves por Guido Záffora, en medio de la creciente tensión entre la expareja, a pocos días del cumpleaños número 10 de Isabella.

Según contó el panelista, la conductora habría publicado imágenes de las menores pese a la restricción vigente sobre la difusión de sus rostros. “Wanda está mostrando de manera compulsiva a sus hijas en las redes y tiene una prohibición”, sostuvo Záffora al explicar el motivo del enojo del futbolista.

Foto: Instagram (@mauroicardi y @wanda_nara)

De acuerdo con esa versión, Icardi estaría siguiendo de cerca los movimientos de su expareja y consideraría que sus publicaciones representan un desafío a las disposiciones judiciales. “Mauro Icardi está muy atento a los movimientos de Wanda porque siente que se está burlando, como tantas otras veces hemos visto con el tema multas y demandas. Entonces, quiere ir por todo por el tema de sus hijas”, aseguró el panelista de DDM.

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EL FUTURO DE MAURO ICARDI CON LA CHINA SUÁREZ

El nuevo frente judicial se suma a la disputa que mantienen Wanda e Icardi por sus hijas, incluso después de que se concretara el divorcio. En este contexto, la organización familiar y las condiciones de contacto con las menores siguen siendo algunos de los puntos más delicados de una separación que continúa generando repercusiones.

Pero la posible denuncia no fue la única novedad que trascendió sobre el delantero. En el mismo programa, Záffora reveló que el futbolista tendría planes de instalarse en la Argentina junto a la China Suárez, con quien mantiene una relación. “Icardi se queda a vivir en la Argentina”, afirmó el panelista, al referirse a los proyectos de la pareja y a la posibilidad de consolidar una vida familiar en el país.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Esta última información tendría su sustento en la escolaridad de los hijos de la actriz, que los anotó en escuelas argentinas, y la organización de sus viajes al exterior junto a Benjamín Vicuña. Según lo informado, la pareja tendría además intenciones de avanzar con su casamiento a principios de 2027. Sin embargo, esos planes todavía deberán compatibilizarse con el futuro profesional del futbolista, que busca definir dónde continuará su carrera tras finalizar su etapa en el Galatasaray.

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