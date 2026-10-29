Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, quedó envuelta en una polémica tras ser denunciada públicamente por una emprendedora que la acusó de incumplir un acuerdo comercial. La mujer contó en Intrusos que se contactó con la mediática para ofrecerle productos de su marca y que, además del canje, Colosimo le propuso realizar historias de Instagram y un video en colaboración a cambio de 200 dólares.

Según el relato de la emprendedora, pese a haberle pagado la suma acordada y entregado productos, Nora no cumplió con lo prometido. Con el paso del tiempo, la mujer comenzó a reclamarle el contenido pendiente, pero recibió distintas excusas y demoras. Finalmente, aseguró sentirse perjudicada por la situación, ya que había realizado una inversión para lograr que su negocio tuviera mayor visibilidad.

Una emprendedora denunció públicamente a Nora Colosimo por una supuesta estafa (Foto: captura de América).

“Me bajonea porque me manipuló y se vio toqueteado mi negocio”, expresó la denunciante, quien manifestó su decepción por lo ocurrido. Durante el programa de América, también se mostraron chats privados entre ambas y se explicó que Colosimo habría publicado apenas unas pocas historias, lejos de lo acordado inicialmente. Hasta el momento, el relato expuesto en el ciclo constituye la versión de la emprendedora sobre el conflicto comercial.

LA CONTUNDENTE RESPUESTA DE NORA NARA A LA EMPRENDEDORA QUE LA ACUSÓ DE ESTAFA

Nora Colosimo salió al cruce de la denuncia de una emprendedora que la acusó de no cumplir con un acuerdo publicitario por el que le habría pagado 200 dólares. Tras la repercusión del caso, la madre de Wanda Nara respondió a las consultas de Daniel Ambrosino y negó las acusaciones: “No es verdad lo que está diciendo, siempre cumplo con quienes arreglamos publicidad en mis redes”.

Nora Colosimo (Foto: Movilpress)

“Por respeto a ustedes les estoy contestando, esa persona miente”, sostuvo, en referencia a Constanza, la emprendedora que hizo pública la denuncia. De esta manera, Colosimo defendió su postura y cuestionó la versión de la comerciante, quien había asegurado que la mediática no cumplió con las publicaciones acordadas tras recibir el pago.

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