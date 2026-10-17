Las declaraciones de Valentín Yankelevich sobre la violencia que, según denunció, sufrió por parte de su padre, Darío Giordano, siguen generando repercusiones en el mundo del espectáculo. Esta vez, fue Tatiana Schapiro quien reveló un episodio que la impactó profundamente y que no había formado parte de la entrevista íntima que realizó con el joven.

Este sábado, la periodista estuvo en La Noche de Mirtha, el ciclo que conduce Juana Viale mientras Mirtha Legrand se recupera, y compartió un hecho que, según explicó, consta en las declaraciones judiciales de Valentín y de su hermano Franco.

El episodio de Valentín Yankelevich que impactó a Tatiana Schapiro

“Hay un episodio que a mí me impactó, que no me lo relata a mí Valentín en la nota, pero está en ambas testimoniales, de Valentín y Franco”, comenzó diciendo Schapiro en la mesa televisiva.

Luego, detalló la situación que la conmovió: “Es a la salida del colegio, un día que Cris Morena lo va a buscar, cómo (Darío) lo golpea y lo arrastra a la salida del colegio”.

La periodista también señaló que aquel episodio habría marcado un antes y un después en la historia familiar: “A partir de ese día las cosas cambian”, afirmó.

Foto: Instagram (@valenyan_)

El testimonio de Valentín Yankelevich sobre la violencia que sufrió

A los 23 años, Valentín Yankelevich habló públicamente sobre las situaciones de violencia física y psicológica que, según denunció, sufrió por parte de su padre después de la muerte de su mamá, Romina Yan, ocurrida en 2010.

En la entrevista con Tatiana Schapiro, el joven reconstruyó parte de la historia familiar y explicó el contexto que atravesó junto a sus hermanos tras la pérdida de la actriz.

Según trascendió a partir de su testimonio, después de un prolongado proceso judicial, Valentín y Franco pudieron irse a vivir con su abuelo materno, Gustavo Yankelevich, mientras que Azul permaneció con su padre.

El episodio que habría cambiado la historia familiar

Al compartir el recuerdo en La Noche de Mirtha, Schapiro puso el foco en el episodio ocurrido a la salida del colegio y en la importancia que habría tenido dentro del conflicto familiar.

De acuerdo con lo que relató la periodista, el hecho aparece en las declaraciones judiciales de Valentín y Franco, aunque no fue mencionado por el joven durante la entrevista que mantuvieron.

Schapiro vinculó ese momento con el cambio que se produjo posteriormente y con la decisión de Gustavo Yankelevich de buscar la tenencia de sus nietos, acompañado por Cris Morena y Tomás Yankelevich.