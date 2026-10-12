El fuerte testimonio de Valentín Yankelevich sobre la violencia física y psicológica que aseguró haber sufrido durante su infancia por parte de su padre, Darío Giordano, generó repercusiones y abrió un debate sobre el difícil momento que atravesó la familia de Romina Yan tras la muerte de la actriz.

En ese contexto, Moria Casán dio su primera opinión sobre el tema durante el pase con Arriba Argentinos, antes de comenzar su programa. La conductora se refirió al impacto de las declaraciones del joven de 23 años y también habló de Cris Morena, su abuela, quien fue mencionada por Valentín al recordar aquellos años.

“Me sorprende, de una familia tan potente: los Yankelevich, ¡qué familia fuerte y poderosa! Todo lo que tienen que pasar. Qué temple el de Yankelevich y Cris Morena”, expresó Moria en eltrece.

Qué dijo Moria Casán sobre Cris Morena tras el testimonio de su nieto

Durante su análisis, la conductora también reflexionó sobre la necesidad que tuvo Valentín de hacer público un episodio tan íntimo de su vida, pese a tratarse de una situación familiar que, en principio, podría haber permanecido en el ámbito privado.

“Y la necesidad de expresarse en un medio como es la tele. 23 años tiene este niño y lo tiene que hacer delante de una periodista, cuando se supone que son privados. Es la necesidad de expresarse”, señaló.

Además, Moria consideró positivo que el joven pudiera contar lo que atravesó y hablar sobre el sufrimiento que experimentó durante su infancia.

“Me parece muy saludable que pueda hablar. Este pibe volvió a vivir porque dijo que había pensado en situaciones extremas”, sostuvo, en referencia a las declaraciones de Valentín sobre el momento en que perdió las ganas de vivir y cómo el acompañamiento de su abuelo, Gustavo Yankelevich, lo ayudó a recuperarlas.

La reflexión de Moria sobre las ficciones de Cris Morena y la violencia en su familia

Más adelante, Moria se refirió puntualmente a Cris Morena, luego de que su panelista Nazarena Di Serio hiciera alusión a los cuestionamientos que recibió la productora tras conocerse la entrevista de su nieto.

En su relato para Infobae, Valentín destacó especialmente el papel de su abuelo, a quien definió como la persona que le salvó la vida. Sobre su abuela, en tanto, contó que lo acompañó durante ese período y que fue una presencia importante cuando él y su hermano Franco se fueron a vivir con Gustavo.

A partir de ese contraste, Moria planteó una reflexión sobre los temas que atravesaron las ficciones creadas por Cris Morena y la situación que, según el testimonio de Valentín, ocurría dentro de su propia familia.

“¿No les parece raro que las series de Cris Morena trataran temas de abusos, violencia y huérfanos y eso estaba sucediendo en su propio núcleo familiar?”, preguntó la conductora.

Por último, Moria hizo referencia a las críticas que recibió la productora tras la repercusión de la entrevista y expresó: “Ella es muy atacada, como toda persona muy exitosa”.

Qué contó Valentín Yankelevich sobre el rol de Cris Morena

En la entrevista que le concedió a Tatiana Schapiro para Infobae, Valentín recordó el acompañamiento que recibió de su abuela durante uno de los períodos más difíciles de su vida.

“Mi abuela nos acompañó mucho también, fue una pata importante cuando nos fuimos a vivir con mi abuelo y nos acompañó. Estuvo presente”, expresó el hijo de Romina Yan.

El joven contó que, tras la muerte de su madre, comenzó a sufrir violencia física y psicológica por parte de su padre cuando tenía nueve años. Después de un largo proceso judicial, él y su hermano Franco se fueron a vivir con Gustavo Yankelevich, mientras que su hermana Azul permaneció con su padre.

Al recordar esa etapa, Valentín destacó el amor y la contención que recibió de su abuelo, a quien atribuyó un papel fundamental para recuperar las ganas de vivir.