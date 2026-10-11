Una antigua entrevista a Darío Giordano, el exmarido de Romina Yan, volvió a cobrar repercusión después de que su hijo Valentín contara públicamente que sufrió violencia física y psicológica durante su infancia.

Se trata de una nota que el ex productor televisivo dio en septiembre de 2018, cuando asistió a ViveRo, el homenaje que Cris Morena y Gustavo Yankelevich organizaron en el teatro Gran Rex para recordar a la actriz, a ocho años de su muerte, y que se transmitió por Telefe.

En aquella oportunidad, Giordano habló con el programa Hay que ver, de El Nueve, y expresó su emoción por el tributo. “Felices, siempre es hermoso recordarla y ahora más con este homenaje que es maravilloso para nosotros”, dijo al ser consultado sobre el espectáculo dedicado a la madre de sus tres hijos: Franco, Valentín y Azul.

Darío Giordano y los hijos que tuvo con Romina Yan (Fotos: captura elnueve y Instagram @franyan)

Durante la entrevista, también se refirió a la mujer que había conocido lejos de las cámaras y la diferenció del personaje de Belén Fraga, al que Romina había interpretado en Chiquititas. “A mí me toca otra Ro, no es Belén Fraga. Mi Ro, como digo a veces, tiene más que ver con eso, con una persona maravillosa que unía, que era todo amor y eso estará siempre conmigo y con todos”, recordó.

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En otro tramo de la conversación, Giordano habló de cómo era compartir con sus hijos los recuerdos de su mamá y verlos participar de sus propios proyectos artísticos. En ese momento, Franco, Valentín y Azul habían subido al escenario del Gran Rex como parte del homenaje a la actriz.

“Es eso, es entender también esa parte maravillosa de su mamá y poder agradecer y vivir eso con ellos, que hoy son artistas también y heredaron de ella todo”, sostuvo. Luego, destacó lo que significaba verlos en el mismo escenario en el que tantas veces había actuado Romina. “Así que verlos a ellos arriba del escenario, de este escenario que la vimos siempre a ella, es maravilloso y muy movilizante”, aseguró.

Darío Giordano y Romina Yan (Fotos: captura elnueve y Instagram @franyan)

Las declaraciones volvieron a circular en las últimas horas, luego de que Valentín decidiera contar una parte de su historia familiar que, según explicó, había mantenido en silencio durante años. En una entrevista con la periodista Tatiana Schapiro, el joven relató que los episodios de violencia comenzaron cuando tenía entre 9 y 10 años y aseguró que su hermano Franco también atravesó situaciones similares.

“Cuando yo tenía 9 o 10 años, empecé a sufrir violencia física y psicológica de parte de Darío. Mi hermano también. Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa”, afirmó Valentín al reconstruir aquella etapa de su vida.

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EL RELATO DE VALENTÍN YANKELEVICH SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y EL PAPEL DE SU ABUELO GUSTAVO

En su testimonio, el piloto contó que tanto él como Franco intentaron buscar ayuda hasta que pudieron hablar con su abuelo materno, Gustavo Yankelevich. Según relató, durante los almuerzos que compartían por separado con él comenzaron a contarle lo que sucedía en su casa.

“Nosotros le empezamos a pedir que no queríamos vivir más en esa casa, que queríamos vivir con él y nos escuchó. Él fue la primera persona que nos escuchó”, recordó. Valentín explicó que, después de un proceso judicial que se extendió durante años, su abuelo obtuvo la tenencia de ambos hermanos.

Gustavo, Franco y Valentín Yankelevich (Foto: Instagram @gustavoyankelevichok)

El joven también destacó la importancia que tuvo ese acompañamiento en su vida. “Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida”, aseguró, al explicar que encontró en él el amor y la contención que necesitaba después de la muerte de su mamá, ocurrida el 28 de septiembre de 2010.

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