Jesica Cirio está alejada de los medios desde hace un año, y a un mes del nacimiento de Kimi, su bebé junto a Nicolás Trombino, la modelo decidió volver a los negocios.

“Importará ropa de marcas de lujo y las va a vender por Instagam”, aseguró Fernanda Iglesias.

Luego, la panelista de Puro Show precisó: “Es de la marca de las tres tiras. Una variante de lujo que no se vende en Argentina y se llama Y3″.

Jésica Cirio (Foto: @jesicacirio)

“No se quiso quedar quieta, a pesar de que es millonaria, pero es ambicios. (...) Le hace falta porque el dinero, a la medida que lo gasta ella, se acaba en un momento”.

El otro negocio de Jésica Cirio

Por otra parte, Fernanda Iglesias adelantó que Jésica Cirio importará cremas coreanas para tratamientos estéticos.

“Ojo que las coreanas tienen distinta piel a nosotros. No sé, Jessica, si ahí la vas a pegar mucho”, remató la periodista.