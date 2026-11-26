Tras confirmarse la salida de María Fernanda Callejón de “La Mañana con Moria” para fines de diciembre, comenzó a circular el nombre de la periodista que podría ocupar su lugar en 2027. Según reveló Guido Záffora en DDM, la figura que podría reemplazarla es Débora D’Amato.

El periodista y panelista del ciclo que conduce Mariana Fabbiani aseguró que “la próxima convocada a La Mañana con Moria iba a ser Débora, amiga de la conductora”. Además, dijo que estarían definiendo otra panelista para comienzos de 2027.

Si bien algunas versiones surgieron después del fuerte cruce entre la panelista y la conductora, Callejón aclaró que “su salida del panel no está relacionada a los enfrentamientos con Moria”, sino a su contrato que finaliza el 31 de diciembre.

"Resentida": el feroz cara a cara de Moria Casán y Fernanda Callejón en vivo (captura de eltrece)

QUÉ DIJO DÉBORA D’AMATO SOBRE LOS RUMORES

En medio de los rumores que comenzaron a circular, Pía Shaw se encargó de desmentir dicha información en SQP. “Hablé con Débora D’Amato, la llamé, me dijo que nunca recibió ningún llamado, no tiene un mensaje, no habló con la producción”, aseguró la panelista del ciclo de América Tv.

“Ella no está al tanto si la van a convocar porque no recibió ningún llamado al respecto”, remarcó la panelista del programa que conduce Yanina Latorre.