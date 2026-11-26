Un momento de tensión se vivió en La mañana con Moria cuando Moria Casán protagonizó un fuerte intercambio en vivo con María Fernanda Callejón.

La conductora cuestionó algunas actitudes de su panelista y, en medio de una conversación sobre el supuesto maltrato que habría recibido, lanzó una frase que la descolocó: “Si vos sentís que yo te maltrato, entonces yo no te creo lo de Diotto”.

Todo comenzó cuando Callejón quiso aclarar su postura frente a los comentarios que recibe en las redes sociales sobre su relación laboral con la conductora. “Yo repetí una cosa que me escriben, yo jamás sentí ni dije que me maltrataste, yo acá soy feliz, lo dije mil veces, quiero que lo tengan súper claro”, expresó.

La actriz explicó que, aunque durante el último año atravesó muchas situaciones personales y profesionales, está orgullosa de haberlas vivido dentro del ciclo y aseguró que disfruta de su trabajo.

Sin embargo, Moria quiso profundizar en el tema y le planteó una situación hipotética: “Si vos sentís que yo te maltrato, entonces yo no te creo lo de Diotto. Perdoname que te lo diga”.

El comentario hizo referencia a la conflictiva historia que Callejón mantiene con su expareja, Ricardo Ricky Diotto, y generó un momento de incomodidad en el estudio.

Moria Casán y María Fernanda Callejón se reencontraron tras su feroz pelea en vivo: qué se dijeron

La respuesta de María Fernanda Callejón a Moria Casán

Lejos de confrontarla, Callejón volvió a explicar que nunca sintió que Moria la hubiera maltratado personalmente.

“Yo acá soy feliz, digan lo que digan, crean o no me crean, yo acá soy feliz”, insistió.

La panelista también aclaró que tiene una relación de familiaridad con la conductora y que, si alguna situación le molestara, preferiría planteársela directamente.

“A mí no me faltó el respeto, no lo sentí como de faltar respeto”, sostuvo.

Moria, por su parte, insistió en que tanto ella como la producción habían tenido especial cuidado con su compañera, particularmente durante los momentos en los que atravesaba situaciones personales delicadas.

“Acá se te ha cuidado y se te cuida como nadie»“, aseguró.

Video de eltrece, La Mañana con Moria.

En ese sentido, explicó que habían intentado evitar que se vulnerara a la actriz y respetar aquellas cuestiones sobre las que no podía hablar públicamente.

El fuerte reclamo de Moria a Callejón por sus entrevistas en otros programas

Pero la conversación no terminó ahí. La conductora aprovechó el intercambio para expresar otro malestar relacionado con las entrevistas que Callejón había concedido a otros ciclos televisivos.

Moria manifestó que, desde el programa, sentían que habían acompañado y cuidado a la actriz, pero que no habían recibido la misma consideración de su parte.

“Nosotros sentimos que nosotros te cuidamos a vos y que vos no cuidaste el programa”, disparó.

La conductora cuestionó que su panelista hubiera hablado en otros espacios sobre cuestiones que, desde su perspectiva, podría haber abordado primero en La mañana con Moria.

“¿Las cosas que podías hablar acá las hablaste en otro lugar?“, le preguntó.

Callejón respondió que siempre había pedido autorización antes de salir en otros programas. “Yo pedí permiso siempre, Moria”, remarcó.

También explicó que tiene exclusividad con el canal y con el ciclo hasta el 31 de diciembre, y que incluso había consultado antes de aceptar una invitación de Marina Calabró.

“Le das prioridad a otros lugares”: el reproche de Moria Casán

Durante el intercambio, ambas también hablaron sobre las distintas interpretaciones que pueden surgir de lo que sucede frente a las cámaras.

Moria señaló que en televisión existen los juegos, las especulaciones y las diferentes percepciones del público, pero dejó en claro que eso no significa que todo lo que ocurre detrás de escena tenga la misma lectura.

Callejón, en tanto, volvió a remarcar que se siente cómoda en el ciclo y que está agradecida por su lugar de trabajo.

Sin embargo, la conductora insistió en que esperaba una mayor consideración hacia el programa que la tiene como panelista.

“¿Cómo que le das prioridad a otros lugares y no al lugar que te tiene?“, fue el planteo con el que Moria volvió a marcar su disconformidad.

Así, lo que comenzó como una aclaración sobre los supuestos maltratos terminó convirtiéndose en un fuerte intercambio sobre la relación laboral entre ambas, la historia personal de Callejón con Ricky Diotto y las entrevistas que la actriz concedió fuera del programa.