El programa La Mañana con Moria vivió un momento de máxima tensión cuando Naza Di Serio y Amalia Díaz Guiñazú se cruzaron en vivo con acusaciones y reproches que dejaron a Moria Casán y al resto del panel en shock. La discusión arrancó por supuestas faltas de respeto y terminó con denuncias de chats paralelos y hasta reclamos por violencia de género.

Todo comenzó cuando Naza Di Serio señaló que había situaciones realmente graves en el equipo: “Pedir respeto cuando no se respeta a compañeros, decirle a un compañero decrépito, pascuero, eso me parece más grave que un chat paralelo, dijiste en un móvil de LAM que Capuya era un viejo pascuero”.

La pelea escaló rápidamente entre ambas y Amalia Díaz Guiñazú por su parte reclamó que levantar calumnias y decir mentiras era una falta grave: “Los chilenos le dicen así a Papá Noel, no es un insulto, a mí me dijeron pelotuda, ¿vos escuchaste que yo le dije ‘viejo choto’? En algún momento voy a pedir las cámaras y vas a tener que retractarte. A mí me educaron de otra manera, tengo otra ética de trabajo“.

Naza Di Serio y Amalia Díaz Guiñazú se cruzaron en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

La discusión siguió e incluyó referencias a episodios de violencia de género y bullying dentro del programa. Amalia aseguró que fue víctima de violencia de género y Naza recordó el caso de Mercedes Ninci, cuando un camarógrafo le pegó al aire: “Con ella no fuiste sorora, le pegan a una mujer en cámara y un poco más te pones a aplaudir, eso salió al aire”, le dijo Di Serio.

LA PELEA ENTRE AMALIA DÍAZ GUIÑAZÚ Y NAZA DI SERIO ESCALÓ: QUÉ SE DIJERON

El escándalo también giró en torno a supuestas burlas en camarines y maquillaje. Amalia Díaz Guiñazú denunció sin filtros a Naza Di Serio: “Vos hablas, tenes un chat, hablas en camarines, todo se filtra por maquillaje y la única que está todo el día en maquillaje y almuerza ahí sos vos, todos los sabemos”.

Naza Di Serio y Amalia Díaz Guiñazú se cruzaron en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

La pelea dejó a Moria Casán y al resto del panel en medio de una discusión que incluyó reproches y frases como “esto es una discusión de barrio, de corral”. El clima se volvió tan tenso que algunos integrantes pidieron terminar el debate.

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