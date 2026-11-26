Premios Cóndor de Plata: Natalia Oreiro brilló junto a Ricardo Mollo y todos los ganadores de la noche (Foto: Movilpress)

La Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina entregó este miércoles los Premios Cóndor de Plata a la producción audiovisual de 2025, en una ceremonia realizada en la histórica Sala La Argentina, que reunió a las principales figuras del cine y las series nacionales.

Natalia Oreiro, Ricardo Mollo, Esteban Lamothe, Débora Nishimoto, Malena Pichot y Luis Machín fueron algunos de los artistas que dijeron presente en una noche que combinó reconocimientos, emoción y momentos de complicidad entre las estrellas.

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo, en los Premios Cóndor (Foto: Movilpress)

Natalia Oreiro fue una de las grandes ganadoras de la noche. La actriz recibió el Cóndor de Plata a mejor actriz protagonista por sus trabajos en La noche sin mí y La mujer de la fila y asistió a la ceremonia acompañada por su pareja, el músico Ricardo Mollo.

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo, en los Premios Cóndor (Foto: Movilpress)

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo, en los Premios Cóndor (Foto: Movilpress)

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo, en los Premios Cóndor (Foto: Movilpress)

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo, en los Premios Cóndor (Foto: Movilpress)

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo, en los Premios Cóndor (Foto: Movilpress)

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo, en los Premios Cóndor (Foto: Movilpress)

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo, en los Premios Cóndor (Foto: Movilpress)

A lo largo de la velada, ambos se mostraron sonrientes, cómplices y enamorados, tanto en su llegada como dentro de la sala. Incluso, en el camino al evento, una fan los detuvo para pedirles una foto y la pareja accedió amablemente.

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo, en los Premios Cóndor (Foto: Movilpress)

Débora Nishimoto también tuvo una noche especial. La actriz recibió el premio revelación en serie por su interpretación de Maia en la segunda temporada de Envidiosa, de Netflix.

Fue acompañada por Esteban Lamothe, su pareja, a quien conoció durante el rodaje de la ficción y con quien protagonizó románticas escenas de besos y abrazos durante la premiación.

Débora Nishimoto, en los Premios Cóndor (Foto: Movilpress)

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto, en los Premios Cóndor (Foto: Movilpress)

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto, en los Premios Cóndor (Foto: Movilpress)

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto, en los Premios Cóndor (Foto: Movilpress)

Débora Nishimoto, en los Premios Cóndor (Foto: Movilpress)

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto, en los Premios Cóndor (Foto: Movilpress)

Además de compartir la alegría por los reconocimientos, ambos se mostraron muy afectuosos. Nishimoto recibió sus galardones con agradecimiento, mientras Lamothe la acompañó de cerca en una noche que celebró el talento de la industria audiovisual argentina.

En el rubro cine, Belén, dirigida por Dolores Fonzi, obtuvo el galardón a mejor película de ficción. Luis Machín fue premiado por su participación en la película, en un reconocimiento compartido con Sergio Prina por su trabajo en Muña muña.

Luis Machín, en los Premios Cóndor (Foto: Movilpress)

Luis Machín, en los Premios Cóndor (Foto: Movilpress)

Ariel Staltari, actor y guionista de El Eternauta, en los Premios Cóndor (Foto: Movilpress)

El Eternauta, creada por Bruno Stagnaro, fue elegida como mejor serie de drama; El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas, ganó como mejor película documental; Menem se consagró como mejor miniserie y Viudas negras, putas y chorras obtuvo el premio a mejor serie de comedia.

Durante la ceremonia también se entregó un Cóndor de Plata especial a los mejores efectos visuales en serie, que recibieron Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol por su trabajo en El Eternauta. Además, Dolores “Loli” Giménez y Marcos Cáceres fueron distinguidos por el mejor maquillaje y caracterización en serie por Menem. Malena Pichot, ganó sus estatuillar por Viudas negras.

Malena Pichot, en los Premios Cóndor (Foto: Movilpress)

Malena Pichot, en los Premios Cóndor (Foto: Movilpress)

Gatillero fue otra de las grandes ganadoras en los premios de cine. La película obtuvo los Cóndor de Plata a mejor dirección para Cristian Tapia Marchiori, actor protagonista para Sergio Podeley, fotografía, montaje y sonido.

En el apartado de series, El Eternauta acumuló varios reconocimientos, entre ellos los de mejor dirección para Bruno Stagnaro, guion adaptado y actor de reparto para César Troncoso.

La Asociación también entregó a Miguel Monforte el Premio Leonardo Favio a la trayectoria, en reconocimiento a su labor en la realización cinematográfica, la investigación, la docencia, la preservación y la exhibición de cine.

Por otra parte, el Premio María Luisa Bemberg a la trayectoria fue para Paula Félix-Didier, historiadora y archivista cuya tarea en la conservación, investigación y difusión del patrimonio audiovisual constituye un aporte fundamental a la preservación de la memoria del cine argentino.

Finalmente, el Premio Salvador Sammaritano a la crítica de cine distinguió a los periodistas Roger Koza y Luciano Monteagudo.