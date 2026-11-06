Natalia Oreiro recibió el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria en el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

Natalia Oreiro fue distinguida con el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria durante la 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

La actriz recibió el reconocimiento en el Teatro Colón de la ciudad balnearia, en una ceremonia que celebró su extensa carrera artística y su aporte al cine y la cultura audiovisual.

La distinción fue entregada por Lorena Muñoz, directora de Gilda, no me arrepiento de este amor.

El homenaje a Natalia Oreiro en el Festival de Cine de Mar del Plata

También participaron de la ceremonia los codirectores del Festival, Jorge Stamadianos y Gabriel Lerman.

Durante el homenaje, Oreiro destacó la importancia de contar con un festival cinematográfico de categoría A en Latinoamérica y defendió la experiencia colectiva de disfrutar del cine en pantalla grande.

“El cine está vivo y está vivo en la sala”, expresó ante el público presente.

Natalia Oreiro recibió el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria en el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

Natalia Oreiro recibió el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria en el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

Natalia Oreiro recibió el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria en el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

Natalia Oreiro recibió el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria en el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

Natalia Oreiro recibió el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria en el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

El mensaje de Natalia Oreiro al recibir el Premio Astor Piazzolla

Al recibir el reconocimiento, la actriz dedicó el premio a los trabajadores de la industria audiovisual y a sus familias. En ese sentido, puso en valor el esfuerzo y el acompañamiento de todas las personas que hacen posible cada producción.

Además, compartió una reflexión personal que resumió el espíritu de su mensaje: “Me gustaría pedir que seamos amables. Que seamos amables con el otro, siempre”.

La ceremonia concluyó con una proyección especial de Gilda, no me arrepiento de este amor, una de las películas más emblemáticas de su carrera y una obra fundamental en su vínculo con el público.