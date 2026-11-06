El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Nordelta sumó imágenes impactantes. Después de la fuerte discusión que habría protagonizado con su expareja, la intervención policial y la denuncia por lesiones, la conductora fue captada por las cámaras de LAM cuando ingresó a una ambulancia, luego de pasar por la fiscalía de Tigre.

En medio de la cobertura en vivo, el cronista Fede Flowers encontró a Wanda acompañada por Martín Migueles y describió el delicado momento que estaba atravesando. Según pudo observar, la conductora se encontraba muy afectada por todo lo sucedido: “En este momento Wanda Nara se encuentra acá, hace 20 segundos ingresó a la ambulancia directamente. Está acompañada, por supuesto, y se la vio bastante devastada a Wanda”, relató el periodista mientras mostraban el operativo.

La empresaria había llegado al lugar en su camioneta Jeep junto a Migueles, pero luego decidió bajar del vehículo e ingresar a la ambulancia, donde comenzó a conversar con personal médico.

Foto: Captura (América)

Uno de los detalles que más llamó la atención durante la transmisión fue la descripción que hicieron sobre el aspecto de la conductora: “Realmente estaba devastada y desencajada”, detallaron.

Mientras tanto, Migueles permaneció en la camioneta y evitaba dar declaraciones sobre lo ocurrido. Cuando el cronista intentó consultarle cómo estaba Wanda, el empresario dio una señal de estar todo bien con el dedo pulgar para arriba: “Está hablando por teléfono, está en comunicación. Es una situación bastante complicada para ellos”, contó Fede.

Foto: Captura (América)

Otro dato importante que aportaron desde LAM fue que Wanda se encontraba conversando con una médica dentro de la ambulancia. Sin embargo, no pudieron precisar si iba a ser trasladada a otro centro de salud ni cuánto tiempo había permanecido declarando.

Foto: Captura (América)

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ASÍ FUE LA PELEA CARA A CARA DE WANDA NARA Y LA CHINA SUÁREZ EN LA CASA DE LOS SUEÑOS: “¿POR QUÉ NO CERRÁS...?”

Lejos de que el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Nordelta quedara en un conflicto entre ellos, la pelea sumó un capítulo todavía más explosivo: la aparición de Eugenia “la China” Suárez y un enfrentamiento cara a cara con la conductora. En medio de los gritos, la intervención policial y la tensión que se vivía en la propiedad del futbolista, las dos mujeres habrían protagonizado una durísima discusión que incluyó insultos y reproches.

La información fue revelada en LAM, donde contaron que Wanda llegó a la casa de Icardi acompañada por su pareja, Martín Migueles, y que, cuando la situación se descontroló, hubo intentos de conciliación. Sin embargo, el conflicto terminó involucrando también a la actual pareja del futbolista: “En un momento sale la China Suárez”, lanzó Pepe Ochoa al reconstruir la secuencia.

Según relató el panelista, la actriz habría intentado intervenir: “Wanda discutió con la China porque la China trató de meterse en la situación”, explicó Ochoa. Y luego reveló cuáles habrían sido los insultos que la conductora le gritó a la actriz: “Le dijo que cierre el ort... y que era una negra de mier...”.

Wanda Nara contra Mauro Icardi.

Pero el cruce entre Wanda y la China no habría sido el único enfrentamiento de la tarde. Según la reconstrucción que hicieron en el programa de América, Martín Migueles también terminó involucrándose en la pelea y tuvo un fuerte intercambio con el futbolista: “Empezó a discutir con Icardi. Martín le tuvo que empezar a poner los puntos a Mauro porque le estaba diciendo un montín de cosas a Wanda”, cerraron.

¡Tremendo!