El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Nordelta sumó imágenes impactantes. Después de la fuerte discusión que habría protagonizado con su expareja, la intervención policial y la denuncia por lesiones, la conductora fue captada por las cámaras de LAM cuando ingresó a una ambulancia, luego de pasar por la fiscalía de Tigre.
En medio de la cobertura en vivo, el cronista Fede Flowers encontró a Wanda acompañada por Martín Migueles y describió el delicado momento que estaba atravesando. Según pudo observar, la conductora se encontraba muy afectada por todo lo sucedido: “En este momento Wanda Nara se encuentra acá, hace 20 segundos ingresó a la ambulancia directamente. Está acompañada, por supuesto, y se la vio bastante devastada a Wanda”, relató el periodista mientras mostraban el operativo.
La empresaria había llegado al lugar en su camioneta Jeep junto a Migueles, pero luego decidió bajar del vehículo e ingresar a la ambulancia, donde comenzó a conversar con personal médico.
Uno de los detalles que más llamó la atención durante la transmisión fue la descripción que hicieron sobre el aspecto de la conductora: “Realmente estaba devastada y desencajada”, detallaron.
Mientras tanto, Migueles permaneció en la camioneta y evitaba dar declaraciones sobre lo ocurrido. Cuando el cronista intentó consultarle cómo estaba Wanda, el empresario dio una señal de estar todo bien con el dedo pulgar para arriba: “Está hablando por teléfono, está en comunicación. Es una situación bastante complicada para ellos”, contó Fede.
Otro dato importante que aportaron desde LAM fue que Wanda se encontraba conversando con una médica dentro de la ambulancia. Sin embargo, no pudieron precisar si iba a ser trasladada a otro centro de salud ni cuánto tiempo había permanecido declarando.
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ASÍ FUE LA PELEA CARA A CARA DE WANDA NARA Y LA CHINA SUÁREZ EN LA CASA DE LOS SUEÑOS: “¿POR QUÉ NO CERRÁS...?”
Lejos de que el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Nordelta quedara en un conflicto entre ellos, la pelea sumó un capítulo todavía más explosivo: la aparición de Eugenia “la China” Suárez y un enfrentamiento cara a cara con la conductora. En medio de los gritos, la intervención policial y la tensión que se vivía en la propiedad del futbolista, las dos mujeres habrían protagonizado una durísima discusión que incluyó insultos y reproches.
La información fue revelada en LAM, donde contaron que Wanda llegó a la casa de Icardi acompañada por su pareja, Martín Migueles, y que, cuando la situación se descontroló, hubo intentos de conciliación. Sin embargo, el conflicto terminó involucrando también a la actual pareja del futbolista: “En un momento sale la China Suárez”, lanzó Pepe Ochoa al reconstruir la secuencia.
Según relató el panelista, la actriz habría intentado intervenir: “Wanda discutió con la China porque la China trató de meterse en la situación”, explicó Ochoa. Y luego reveló cuáles habrían sido los insultos que la conductora le gritó a la actriz: “Le dijo que cierre el ort... y que era una negra de mier...”.
Pero el cruce entre Wanda y la China no habría sido el único enfrentamiento de la tarde. Según la reconstrucción que hicieron en el programa de América, Martín Migueles también terminó involucrándose en la pelea y tuvo un fuerte intercambio con el futbolista: “Empezó a discutir con Icardi. Martín le tuvo que empezar a poner los puntos a Mauro porque le estaba diciendo un montín de cosas a Wanda”, cerraron.
¡Tremendo!