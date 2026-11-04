La guerra judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un capítulo explosivo. Esta vez, el futbolista recibió un nuevo revés en la Justicia por la cuota alimentaria de sus hijas, luego de que se rechazara su pedido para reducir el monto que debe abonar.

La información fue compartida por la periodista Naiara Vecchio en sus redes sociales, donde publicó detalles de la resolución judicial y dio a conocer la cifra que el futbolista debería afrontar: “Mauro Icardi, deudor alimentario: se negó la reducción de cuota solicitada y se intima a pagar septiembre y octubre en un 50%. La deuda por esos dos meses: 90.000 USD, bajo apercibimiento”, escribió la periodista.

Según detalló Vecchio, la Justicia rechazó el pedido de Icardi para reducir la cuota alimentaria y dispuso que deberá abonar los meses de septiembre y octubre con una reducción del 50% respecto del monto correspondiente. La deuda por esos dos períodos ascendería a 90.000 dólares y el futbolista fue intimado a cumplir con el pago bajo apercibimiento.

Foto: Captura de X (@NaiVecchio) Por: Fabiana Lopez

Pero hubo otro dato de peso en la publicación de la periodista: Icardi podría salir del país, aunque la deuda alimentaria pesa sobre el embargo de su casa. De esta manera, la situación patrimonial del delantero vuelve a quedar en el centro de la disputa judicial con su expareja.

La resolución se conoce en medio de una escalada de conflictos entre Wanda Nara y Mauro Icardi, que en las últimas semanas también protagonizaron cruces por las medidas judiciales vinculadas con la exposición de sus hijas en las redes sociales.

Mientras el futbolista reclama que se cumpla la cautelar que prohíbe mostrar los rostros de las menores, la conductora también habría avanzado con reclamos relacionados con las obligaciones alimentarias. Ahora, con el rechazo al pedido de reducción de cuota y la intimación por una deuda de 90.000 dólares, el conflicto suma un nuevo frente de tensión.

Naira Vecchio: “Mauro Icardi, deudor alimentario: se negó la reducción de cuota solicitada y se intima a pagar septiembre y octubre en un 50%. La deuda por esos dos meses: 90.000 USD, bajo apercibimiento”.

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LA FURIA DE MAURO ICARDI CONTRA WANDA NARA POR QUERER IMPEDIRLE SALIR DEL PAÍS: “ESPERO ANSIOSO...”

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo y esta vez fue el futbolista quien decidió responder públicamente. En medio de las versiones sobre un supuesto pedido de la conductora para impedirle abandonar la Argentina, el jugador compartió un contundente mensaje en sus redes sociales y apuntó contra quienes difundieron la información.

El conflicto se reavivó después de que Icardi solicitara que se haga cumplir la medida cautelar que prohíbe mostrar los rostros de sus hijas en las redes sociales. Lejos de quedar ahí, Wanda habría respondido con un contraataque judicial que podría complicar la situación de su expareja.

Según reveló la periodista Naiara Vecchio en sus redes sociales, el novio de Eugenia “la China” Suárez adeudaría cuotas alimentarias desde abril y, por ese motivo, la conductora habría vuelto a solicitar la prohibición de salida del país para el delantero: “Mauro Icardi debe alimentos desde abril y Wanda Nara vuelve a pedir la prohibición de salida del país”, informó la periodista.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

En medio de la repercusión que generó esta información, Mauro publicó una historia de Instagram que no pasó inadvertida. Con una imagen de un payaso diabólico inflable instalado en el frente de una propiedad, el futbolista eligió una frase cargada de ironía para cuestionar las versiones que circularon sobre su situación judicial: “Otra mentira que quisieron instalar algunos voceros esta semana... deudas, salida del país... ¿cómo decían?”, escribió, en una clara referencia a las noticias sobre el supuesto reclamo alimentario y la presunta restricción para viajar al exterior.

Pero eso no fue todo. En el mismo posteo, Icardi redobló la apuesta y se mostró confiado en que las resoluciones judiciales respaldarían su postura: “Bueno, para verdades están las resoluciones judiciales. Qué raro que SIEMPRE en dichas resoluciones dice todo lo contrario”, lanzó.

Mauro Icardi: “Otra mentira que quisieron instalar algunos voceros esta semana... deudas, salida del país... ¿cómo decían?”.

Como cierre, el futbolista dejó otra frase provocadora, dirigida a quienes, según su interpretación, estarían difundiendo información falsa sobre él: “Les mando un beso. Espero ansioso cuál será la próxima mentira”.