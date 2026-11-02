Mauro Icardi volvió a recurrir a la Justicia y presentó una nueva medida cautelar contra Wanda Nara por la reiterada exposición pública de sus hijas. El reclamo también alcanza al entorno de la conductora, entre ellos Zaira Nara, Martín Migueles, Nora Colosimo y algunas de sus amigas, luego de que volvieran a difundirse imágenes de las menores en las redes sociales.

Elba Marcovecchio explicó los motivos de la decisión del futbolista y cuestionó que no se esté respetando la prohibición judicial que busca preservar la intimidad de las niñas.

“Tanto Wanda Nara como su entorno íntimo, como Nora en su rol de panelista, exponen todas las intimidades de las criaturas, de la problemática familiar. Tienen una prohibición, a la que se está haciendo caso omiso”, dijo la abogada.

Elba Marcovecchio explicó en DDM, el programa de Mariana Fabbiani, los alcances de la nueva cautelar de Icardi. Captura: América TV

Cabe recordar que ambos padres se encuentran alcanzados por una disposición judicial que contempla sanciones económicas si exhiben públicamente a sus hijas.

Elba Marcovecchio explicó por qué Mauro Icardi volvió a recurrir a la Justicia

Durante su intervención televisiva, Marcovecchio manifestó la preocupación de Icardi por la cantidad de imágenes que se vienen difundiendo de las menores, incluso a través de personas que no son sus padres.

“Hay una escalada en la exhibición de las nenas porque mostrar fotos de un cumpleaños no es tan terrible, pero hay muchísimas imágenes publicadas por allegados, Migueles, Zaira… Imaginate que Eugenia lo hiciera”, sostuvo, en referencia a la China Suárez.

“Tenemos que volver al límite de no exhibir a las nenas, hay un relax”, agregó.

Elba Marcovecchio explicó en DDM, el programa de Mariana Fabbiani, los alcances de la nueva cautelar de Icardi. Captura: América TV

La fuerte acusación contra Wanda Nara y el reclamo a Martín Migueles

Elba Marcovecchio también aseguró que Wanda Nara tiene multas pendientes por la exposición de sus hijas y cuestionó que las sanciones económicas no hayan sido suficientes para frenar las publicaciones.

El posteo de Martín Migueles que molestó a Mauro Icardi. Foto: Captura de Instagram Stories (@martin_migueles) Por: Fabiana Lopez

“No la termina de persuadir porque algo tiene que obligarla a que no haya esta exhibición grosera”, afirmó.

Además, la letrada apuntó contra Martín Migueles, quien había compartido una serie de fotografías para saludar a una de las niñas por su cumpleaños.

“Tendría que haberse llamado a la prudencia y no mostrar tantas fotos”, expresó.