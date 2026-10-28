Wanda Nara protagonizó un desopilante intercambio con Campi durante la última emisión de MasterChef Celebrity. El humorista apareció caracterizado como Jorge, uno de sus personajes más populares, y aprovechó la oportunidad para incomodar a la conductora con preguntas sobre su vida amorosa.

En medio de las risas de los participantes, el comediante lanzó una filosa consulta: “¿Vos nunca un marido como la gente?”. Lejos de esquivar el comentario, Wanda respondió con naturalidad: “Bueno, bueno, ahora estoy divorciada, me salió el divorcio”, en referencia a su separación legal de Mauro Icardi.

WANDA NARA REVELÓ SI TIENE PLANES DE CASARSE CON MARTÍN MIGUELES

Sin conformarse con la primera respuesta, Campi fue por más y quiso saber si la empresaria estaba dispuesta a volver a pasar por el altar. “¿Vas a casarte de nuevo?”, le preguntó frente a las cámaras. Aunque actualmente mantiene una relación con Martín Migueles, la conductora evitó dar una respuesta definitiva: “No, no sé, voy a esperar un poquito”.

El posteo de Wanda en el cumpleaños de Migueles. Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

Sus declaraciones llegaron apenas unos días después de que Wanda Nara compartiera románticas fotografías junto a Martín Migueles para celebrar su cumpleaños.