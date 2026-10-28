El reconocimiento que recibió Wanda Nara en la primera entrega de los Premios Martín Fierro de la Música sigue dando de qué hablar. Esta vez, quien se sumó a las críticas fue Sandra Mihanovich, que cuestionó la elección de APTRA y puso el foco en el reconocimiento a “Bad Bitch” como canción viral.

En el programa de streaming “No es una copia”, la cantante dejó en claro su postura sobre el galardón entregado: “¿Premiar como canción viral del año 2023 a Wanda Nara? Y ella encima agradece diciendo ‘a sus colegas’…“.

“El Martín Fierro es un premio muy codiciado, todos se lo quieren ganar, pero también muy desprestigiado del otro lado”, sumó Mihanovich que, al referirse a la decisión de la asociación, fue más que punzante: “Es un poco mucho”.

Wanda Nara en los Premios Martín Fierro de la Música (Foto: Movilpress)

SANDRA MIHANOVICH, SOBRE EL GALARDÓN QUE RECIBIÓ WANDA NARA

Por otro lado, Sandra Mihanovich se refirió al recorrido de Wanda Nara en el mundo del espectáculo y diferenció sus distintas facetas profesionales. “Que sea influencer, que conduzca programas, bien”, mencionó la artista que agrego: “Ahora, si quiere cantar que cante, el error no es de ella”.

Sandra Mihanovich cuestionó el Martín Fierro de Wanda Nara (Video: No es una copia)

Para cerrar, la cantante defendió la idea de que cualquier persona puede animarse a cantar, aunque eso no implique necesariamente merecer una distinción. “Yo soy de las que piensa que todos podemos cantar, nadie se puede privar de hacerlo, pero es como darle el premio al mejor futbolista del mundo a Joaquín Galán, aunque juegue regio”, bromeó Sandra.

En medio de la polémica, Nora Colosimo también se pronunció en LAM (América TV) y coincidió con la cantante en que la responsabilidad no debería recaer sobre Wanda. “Wanda no es culpable, ella misma lo dice y yo coincido. No sé en qué se basaron, por qué una canción del 2023”, señaló la mamá de la conductora.