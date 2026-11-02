La emoción de Cris Morena por el triunfo de su nieto Valentín Yankelevich. Crédito: Instagram.

Cris Morena vivió un fin de semana cargado de emociones después de que su nieto, Valentín Yankelevich, consiguiera su primera victoria en el TC2000. El joven piloto, hijo de Romina Yan, logró imponerse en el autódromo de General Roca y recibió una catarata de mensajes de felicitación, entre ellos los de sus abuelos.

La productora no quiso dejar pasar semejante logro y utilizó sus redes sociales para expresar el orgullo que siente por Valentín, quien continúa construyendo su camino dentro del automovilismo profesional.

“¡Maravilloso nietito querido! Qué alegría más grande verte alcanzar este sueño”, escribió Cris Morena junto a varias fotografías de la celebración.

Lejos de quedarse ahí, agregó unas palabras que reflejaron su admiración por el esfuerzo de su nieto: “Tu primera victoria en el TC2000 es apenas el comienzo de todo lo que se viene. Te amo y te admiro muchísimo”.

La emoción de Cris Morena por el triunfo de su nieto Valentín Yankelevich. Crédito: Instagram.

La emoción de Cris Morena por el triunfo de su nieto Valentín Yankelevich. Crédito: Instagram.

“¡Felicitaciones, campeón! A festejar con mucha alegría”, concluyó.

EL EMOTIVO MENSAJE DE GUSTAVO YANKELEVICH A SU NIETO VALENTÍN

Gustavo Yankelevich también se mostró profundamente conmovido por el triunfo del joven piloto. El empresario eligió comentar una publicación de Valentín para destacar no solo su desempeño deportivo, sino también el cariño que recibe de quienes lo acompañan en cada competencia.

“Valen querido, es un día de mucha emoción, siento que por fin llegó lo que tanto deseaste”, expresó.

Luego, hizo referencia a una situación que lo emocionó especialmente durante los festejos. “Lo que más me conmovió es cómo te lo festejaron tus compañeros de equipo y los integrantes del GAZOO Racing Argentina. Te felicito”, escribió.

La emoción de Cris Morena por el triunfo de su nieto Valentín Yankelevich. Crédito: Instagram.

La emoción de Cris Morena por el triunfo de su nieto Valentín Yankelevich. Crédito: Instagram.

LA ESPECIAL DEDICATORIA DE VALENTÍN YANKELEVICH A ROMINA YAN

El domingo 1 de noviembre, Valentín Yankelevich consiguió su primera victoria en el TC2000 al volante de un Toyota Corolla Cross GRS, durante la competencia disputada en el autódromo Parque Ciudad de General Roca.

En su décima participación en la categoría, largó desde el tercer puesto, superó a dos competidores durante la primera vuelta y logró mantenerse al frente hasta cruzar la línea de llegada.

Sin embargo, más allá del resultado deportivo, el momento más emotivo llegó cuando recordó a su mamá, Romina Yan, fallecida en 2010. “En la vuelta previa le hablé, le decía: ‘Por favor, vamos, es nuestro momento’”, confesó después de la carrera.

Más tarde, compartió un extenso mensaje de agradecimiento en Instagram, donde destacó el apoyo de su equipo, sus seres queridos y todas las personas que lo acompañaron durante el año. “Gracias a mi familia, a mi novia, a mis amigos que me acompañan día a día y me ayudan a ser mejor persona. Los amo mucho”, expresó.

La emoción de Cris Morena por el triunfo de su nieto Valentín Yankelevich: “Te admiro muchísimo”. Crédito: Instagram

Finalmente, cerró su publicación con unas palabras dedicadas a su madre que reflejaron la enorme carga emocional de aquella victoria. “Y por último quiero agradecerle a mi mamá que me cuida y acompaña cada minuto y no tengo dudas que estaba conmigo arriba del auto empujándome vuelta a vuelta. Ojalá sea la primera de muchas”.