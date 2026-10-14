Las recientes declaraciones de Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan, sobre el maltrato y la violencia que vivió a manos de su padre, Darío Giordano, conmocionaron a todos en el mundo del espectáculo. Si bien esto ocurrió hace más de una década, los detalles se dan a conocer públicamente recién ahora.

En el año 2014, Cris Morena presentó “Aliados”, una ficción que escribió en los años posteriores a la muerte de su hija, Romina, y que le sirvió para homenajearla tras su partida. Hoy, las palabras de la productora toman otra dimensión.

En las últimas horas se dieron a conocer imágenes de una entrevista que la abuela de Azul, Franco y Valentín dio en el living de Susana Giménez donde hablaba del verdadero significado de dicha novela y estas impactaron a todos.

Franco y Valentín Yankelevich y Cris Morena (Foto: Instagram @franyan)

EL DATO SOBRE “ALIADOS” DE CRIS MORENA QUE IMPACTÓ A TODOS

El periodista Gustavo Méndez compartió a través de su perfil de Instagram un fragmento de la entrevista que Susana Giménez le hizo a Cris Morena en 2014 y un breve fragmento de la novela y escribió: “Qué fuerte”.

Además, reveló que según Cris Morena, “Aliados” tenía los nombres de sus nietos Fran, Azul, Inti y Valen pero NO LOS INTERPRETABAN. “El personaje de nombre Valentín lo caracterizaba Joaquín Ochoa y sufría abandono y violencia física por el personaje que interpretaba Roly Serrano”, mencionó.

“Al personaje de Julián Serrano lo llamaron Fran, al personaje de Oriana Sabatini le pusieron el nombre Azul, al personaje de Nico Francella le dieron el nombre de Inti”, agregó el periodista que explicó: “Por aquel 2013 Mila aún no había nacido”.

El dato sobre una de la ficciones de Cris Morena que impactó a todos (Video: Instagram de Gustavo Méndez)

En el breve video se la escucha a Cris Morena contando que el amor de sus nietos había sido ”fundamental" para concretar la ficción. “Están los nombres de mis cuatro nietos”, contó en ese entonces la productora. Y luego mencionó uno por uno.

“Inti (el de Tomás), que es un ser de luz. Azul, que es mi mi princesa. Franco, el mayor, que es medio bravo el personaje. ¡Muy bravo, muy marginal! Y Valentín, que es un solcito. Es lo más lindo del mundo el personaje, y que es un chico que sufre muchísimo el abandono. No sé, me encantó ponerle los nombres porque aparte cada nombre quiere decir algo”, detalló.