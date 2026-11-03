Lionel Scaloni dio a conocer la lista de 28 futbolistas convocados para los próximos amistosos de la Selección Argentina ante Uruguay y Costa Rica. La principal novedad es la ausencia de Lionel Messi, en lo que representa la primera convocatoria sin el histórico capitán después de su despedida del seleccionado. Entre los nombres elegidos aparecen algunos regresos, jóvenes promesas y ausencias importantes.

La nómina también tiene como particularidad la presencia de Emiliano “Dibu” Martínez, quien atraviesa la recuperación de una fractura de mandíbula sufrida el 17 de octubre durante un partido con Chelsea. Aunque fue incluido entre los citados, su situación será evaluada por el cuerpo médico y el entrenador no piensa arriesgarlo si no está en condiciones de jugar.

Selección Argentina (Fotos: Instagram @afaseleccion)

Entre los regresos se destaca el de Gonzalo Montiel, defensor de River, quien no había sido convocado en la anterior presentación del equipo. También aparecen Santiago Beltrán y Thiago Almada, los representantes del conjunto de Núñez en la lista. Las principales sorpresas son Aaron Anselmino, surgido de Boca y actualmente en Chelsea, y Mariano Troilo, defensor del Parma. Para el primero será su debut en la Selección mayor.

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LAS AUSENCIAS DE PESO EN LA LISTA DE LIONEL SCALONI, ADEMÁS DE LEO MESSI

Además de Messi, hay varios nombres importantes que quedaron afuera de la convocatoria. Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso no fueron incluidos, mientras que Cristian “Cuti” Romero, Lautaro Martínez y Nicolás González tampoco estarán debido a distintas lesiones. Por otra parte, Leandro Paredes y Nahuel Molina continúan afuera por las suspensiones que arrastran tras los incidentes de la final del Mundial 2026. Tampoco aparecen Nicolás Otamendi y Franco Armani, quienes ya se retiraron del seleccionado.

Los convocados de Lionel Scaloni para noviembre de 2026 (Fotos: Instagram @afaseleccion)

La lista completa de convocados está integrada por los siguientes futbolistas: Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán. Defensores: Gonzalo Montiel, Agustín Giay, Aaron Anselmino, Mariano Troilo, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico y Román Vega. Mediocampistas: Ezequiel Fernández, Máximo Perrone, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Matías Soulé, Franco Mastantuono, Giuliano Simeone, Gianluca Prestianni y Thiago Almada. Delanteros: José Manuel López, Santiago Castro y Julián Álvarez.

Los dos compromisos de la Selección argentina se disputarán en el país durante la fecha FIFA de noviembre. El primer encuentro será ante Uruguay, el viernes 13 de noviembre, en La Bombonera. Cuatro días después, el martes 17, el equipo de Scaloni cerrará la serie de amistosos frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

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