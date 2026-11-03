Cami Homs volvió a hablar de uno de los capítulos más mediáticos de su vida: su escandalosa separación de Rodrigo De Paul y el revuelo que se generó cuando el futbolista comenzó su relación con Tini Stoessel, con quien actualmente continúa en pareja y tiene planes de casamiento.

En una entrevista con el GrowingVoice Podcast, la modelo se sinceró sobre cómo vivió aquella etapa, marcada por las cámaras, las versiones sobre su vida privada y una exposición pública que llegó en uno de los momentos más vulnerables de su historia personal: “Hay muchísimos programas a los que les gusta hablar de la vida de los demás, y eso es algo que a mí nunca me va a gustar”, expresó, dejando en claro que todavía tiene una mirada crítica sobre el tratamiento mediático de las separaciones y los conflictos sentimentales.

Pero no se quedó ahí. También reconoció que hubo situaciones y personas que le generaron mucha bronca: “Yo siempre trato de ser muy transparente con las cosas que digo y con mi forma de ser. Más de una vez quise mandar a la mier... a más de una persona”, lanzó sin vueltas.

Camila Homs.

Uno de los momentos más fuertes de la charla llegó cuando recordó cómo reaccionaba ante la presencia de los cronistas y las cámaras durante los primeros meses del escándalo: “Al principio me ponían una cámara delante y me quedaba sin aire. Aparte yo estaba pasando un momento muy vulnerable y estaba súper sensible, y fue ahí cuando más se aprovecharon”, confesó.

Sin embargo, sorprendió al hacer una aclaración sobre cómo vivió realmente aquella etapa puertas adentro. Lejos de la imagen de sufrimiento permanente que podía instalarse en los programas de televisión, aseguró que encontró fuerzas para seguir adelante: “La gente piensa que sufrí mucho más de lo que realmente sufrí, y la verdad es que yo me levantaba todos los días y cuando veía a mis hijos pensaba que nada más malo me podía pasar”, reveló.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

En medio de las versiones, las críticas y la exposición, sus hijos Bautista y Francesca fueron fundamentales para recuperar la tranquilidad. La modelo encontró en la maternidad el motor para seguir adelante y poner el foco en lo verdaderamente importante, más allá de lo que se dijera sobre ella, De Paul y Tini.

Con el paso del tiempo, Homs pudo reconstruir su vida sentimental y apostar nuevamente al amor junto a José Sosa, con quien formó una nueva familia y fruto de ese amor nació Aitana. En ese sentido, también hizo una confesión que demuestra cuánto cambió su perspectiva sobre el futuro después de aquella separación: “Jamás me imaginé que iba a poder volver a rehacer mi vida y formar una familia”, cerró, a corazón abierto.

Cami Homs: “Al principio me ponían una cámara delante y me quedaba sin aire. Aparte yo estaba pasando un momento muy vulnerable y estaba súper sensible, y fue ahí cuando más se aprovecharon”.

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LA INESPERADA RESPUESTA DE CAMI HOMS CUANDO LE PREGUNTARON SI FUE INVITADA AL CASAMIENTO DE RODRIGO DE PAUL Y TINI STOESSEL

El casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel continúa generando repercusiones y, esta vez, quien fue consultada al respecto fue Cami Homs, expareja del futbolista y madre de sus hijos, Francesca y Bautista.

En una nota que dio a LAM, la modelo habló sobre la boda y dejó en claro cuál es su postura frente a la nueva etapa sentimental de Rodrigo. Lejos de mostrarse incómoda, aseguró que lo único que le importa es el bienestar de sus hijos.

“¿Estás al tanto de que se casa el papá de tus hijas?”, le consultó el cronista del programa que conduce Ángel de Brito por América. A lo que Cami respondió con naturalidad: “Sí, claro. Y nada, todo bien”.

Foto: Captura (América)

Sin embargo, cuando quisieron saber qué le generaba la noticia y si sus hijos le habían contado algo sobre la boda, fue contundente: “No, no me dicen nada. Mientras yo los vea felices a ellos, no hay nada para decir. No quiero nada más que eso, verlos felices a mis hijos”.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando le preguntaron directamente si había recibido una invitación para la boda de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. La respuesta de Cami fue contundente y sin vueltas: “No, no, no. Claramente que no”.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

El cronista incluso planteó la posibilidad de que, pese a la historia que compartieron, Rodrigo pudiera invitarla por mantener una relación cordial como padres de Francesca y Bautista. Pero Homs no dejó lugar a las dudas: “Está todo bien, pero no, claramente que no”.

La conversación tomó todavía más temperatura cuando le preguntaron si, en caso de recibir una invitación, asistiría al casamiento de su expareja con Tini. Cami prefirió no entrar en especulaciones y respondió con ironía: “Ay, chicos, no voy a responder cosas obvias. Pero todo bien igual”, cerró, contundente.