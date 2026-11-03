La interna detrás de la venta de Mandarina sumó un nuevo capítulo y esta vez fue Ángel de Brito quien hizo un movimiento que no pasó inadvertido. En medio de las versiones sobre el futuro de los programas y las figuras de América, el conductor de LAM publicó un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como un sutil pase de factura a las autoridades del canal.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Ángel confirmó que LAM no saldrá en vivo los próximos dos días y apuntó directamente contra una decisión del canal: “El lunes y martes próximos #LAM sale repetido por decisión de @AmericaTV”, escribió el periodista, sin ocultar demasiado su disconformidad.

Pero lo que más llamó la atención llegó después. “Siempre en los feriados, fuimos en vivo. Más allá, de los 100 gerentes que pasaron”, agregó, en una frase que sonó a ironía y que dejó entrever su enojo por la determinación de la señal.

Foto: Captura de X (@AngeldebritoOk) Por: Fabiana Lopez

El conductor acompañó el mensaje con un GIF del papa Juan Pablo II saludando, un recurso que terminó de darle un tono sarcástico a la publicación.

Foto: Web

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ÁNGEL DE BRITO VENTILÓ QUIÉNES SIGUEN EN AMÉRICA Y QUIÉNES SE VAN: EL EXPLOSIVO MENSAJE DEL CONDUCTOR DE LAM

En medio de las versiones sobre los cambios que se vienen en la pantalla de América tras la venta de Mandarina al Grupo Octubre, Ángel de Brito sorprendió a sus seguidores con un misterioso posteo en X (antes Twitter) que no tardó en convertirse en tema de conversación.

El conductor de LAM publicó una serie de iniciales, sin brindar mayores explicaciones, que despertaron toda clase de especulaciones sobre cómo podría quedar conformada la grilla del canal.

El mensaje, publicado en su cuenta @AngeldebritoOk, decía simplemente: “RI, AP, MC, RG, YL, DD, BC, SR”. La publicación acumuló más de 100 mil visualizaciones y generó intriga entre los usuarios de la red social.

Foto: Captura de X (@AngeldebritoOk) Por: Fabiana Lopez

Pero la incógnita duró poco. El usuario Emi (@eeemillano) tomó el enigmático mensaje y se animó a descifrarlo, relacionando cada una de las iniciales con reconocidas figuras del espectáculo y el periodismo. La posible nómina quedó conformada de la siguiente manera: RL: Rodrigo Lussich, AP: Adrián Pallares, MC: Marina Calabró, RG: Rolando Graña, YL: Yanina Latorre, DD: Denise Dumas, BC: Beto Casella, SR: Sabrina Rojas.

Foto: Captura de X (@eeemiliano) Por: Fabiana Lopez

“¿La nueva grilla de América sin #LAM?”, escribió el usuario junto a la lista, en una interpretación que rápidamente llamó la atención de los seguidores de la televisión. Aunque Ángel no confirmó oficialmente que se trate de una programación definida, el posteo alimentó las versiones sobre un posible reordenamiento de la pantalla y abrió una pregunta inevitable: ¿qué lugar ocuparán las figuras que hoy son protagonistas de América?