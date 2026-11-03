En medio de las versiones sobre los cambios que se vienen en la pantalla de América tras la venta de Mandarina al Grupo Octubre, Ángel de Brito sorprendió a sus seguidores con un misterioso posteo en X (antes Twitter) que no tardó en convertirse en tema de conversación.

El conductor de LAM publicó una serie de iniciales, sin brindar mayores explicaciones, que despertaron toda clase de especulaciones sobre cómo podría quedar conformada la grilla del canal.

El mensaje, publicado en su cuenta @AngeldebritoOk, decía simplemente: “RI, AP, MC, RG, YL, DD, BC, SR”. La publicación acumuló más de 100 mil visualizaciones y generó intriga entre los usuarios de la red social.

Foto: Captura de X (@AngeldebritoOk) Por: Fabiana Lopez

Pero la incógnita duró poco. El usuario Emi (@eeemillano) tomó el enigmático mensaje y se animó a descifrarlo, relacionando cada una de las iniciales con reconocidas figuras del espectáculo y el periodismo. La posible nómina quedó conformada de la siguiente manera: RL: Rodrigo Lussich, AP: Adrián Pallares, MC: Marina Calabró, RG: Rolando Graña, YL: Yanina Latorre, DD: Denise Dumas, BC: Beto Casella, SR: Sabrina Rojas.

Foto: Captura de X (@eeemiliano) Por: Fabiana Lopez

“¿La nueva grilla de América sin #LAM?”, escribió el usuario junto a la lista, en una interpretación que rápidamente llamó la atención de los seguidores de la televisión. Aunque Ángel no confirmó oficialmente que se trate de una programación definida, el posteo alimentó las versiones sobre un posible reordenamiento de la pantalla y abrió una pregunta inevitable: ¿qué lugar ocuparán las figuras que hoy son protagonistas de América?

Ángel de Brito: “RL: Rodrigo Lussich, AP: Adrián Pallares, MC: Marina Calabró, RG: Rolando Graña, YL: Yanina Latorre, DD: Denise Dumas, BC: Beto Casella, SR: Sabrina Rojas”.

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ÁNGEL DE BRITO ADELANTÓ EL FUTURO DE LAM TRAS LA VENTA DE MANDARINA: “FIN DE CICLO”

La compra del Grupo Octubre de la empresa Mandarina Contenidos involucra de lleno a dos importantes figuras de América TV: Ángel de Brito y Yanina Latorre. Según trascendidos, ahora podrían llegar a pasar a ser empleados de El Nueve.

Desde que se conoció la noticia, todos se preguntaron qué sucederá con LAM y SQP, dos tanques de la pantalla de América. Por este motivo, Fernanda Iglesias contó en Puro Show qué fue lo que habló con el periodista y conductor en privado.

Desde sus vacaciones, Ángel le contestó un mensaje a su colega y le respondió con la verdad. En su mensaje, dejó en claro que él ya había adelantado que se venía un cambio aunque, hasta el momento, había sido misterioso sobre el asunto.

Foto: Instagram (@yanilatorre)

Ante la consulta directa de Fernanda Iglesias, Ángel de Brito contestó: “Nadie me creía cuando yo dije que se venía un fin de ciclo. La verdad es que tengo propuestas de todos los canales, cuando vuelva los voy a escuchar a todos”.

A lo largo de los próximos días se llevarían a cabo distintas reuniones para ir reorganizando lo que será la grilla televisiva de cara al 2027 y también se evaluará cómo seguir en caso de que los productos estrella se den de baja.

Qué pasará con LAM tras la venta de Mandarina (Video: Puro Show)