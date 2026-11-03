Santiago del Moro tendrá un nuevo desafío en Telefe en 2027. Después de ponerse al frente de Gran Hermano por cuatro temporadas, el conductor conducirá la versión argentina de Dancing with the Stars, el exitoso formato internacional conocido en español como Bailando con las estrellas, que reúne a figuras famosas en una competencia de baile.

Según informó el portal PrimiciasYa, Del Moro será el encargado de llevar adelante esta adaptación, que combinará entretenimiento, coreografías y presentaciones en vivo. De esta manera, el conductor sumará un nuevo formato a su trayectoria en el canal de las pelotas tras ¿Quién quiere ser millonario?, MasterChef Celebrity y el mencionado Gran Hermano.

Santiago del Moro (Foto: captura Telefe)

La propuesta tiene una dinámica conocida en distintos países: celebridades forman pareja con bailarines profesionales y deben preparar distintas coreografías para superar los desafíos de cada gala. Un jurado evalúa las actuaciones y el público también tiene participación en la competencia. Un caso muy conocido es el de Wanda Nara, que ganó el Ballando con le stelle en Italia en 2024.

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EL NUEVO DESAFÍO DE SANTIAGO DEL MORO EN TELEFE: DANCING WITH THE STARS

El atractivo del ciclo no estará solamente en las presentaciones sobre la pista. Los ensayos, el aprendizaje de los distintos ritmos y la evolución de cada participante también serán parte de la propuesta, que avanzará hasta consagrar a una pareja ganadora. En esta faceta, se alejaría de Bailando por un Sueño, el ciclo que condujo Marcelo Tinelli que era una adaptación de la versión mexicana creada por Santiago y Ruben Galindo para Televisa.

Para Del Moro, el proyecto significará un nuevo paso dentro de los grandes formatos de entretenimiento de Telefe. Luego de conducir MasterChef Celebrity y Gran Hermano, ahora estará al frente de un certamen en el que el baile será el eje central.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre la fecha de estreno, los famosos que participarán ni quiénes integrarán el jurado. Esas definiciones permitirán conocer cómo será la adaptación local de Dancing with the Stars.

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