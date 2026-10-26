Los dos campeones del mundo invierten juntos en un condominio con vista al Paraná

Lionel Messi y Ángel Di María protagonizaron algunos de los momentos más importantes de la historia de la Selección argentina. Sin embargo, el vínculo entre ambos ahora también se extiende al mundo de los negocios, con dos importantes desarrollos inmobiliarios en Rosario y sus alrededores.

La iniciativa tiene como protagonista a la familia del capitán argentino, mientras que la comercialización de las propiedades estará en manos de Di María Negocios Inmobiliarios, la empresa vinculada a Vanesa, hermana del futbolista de Rosario Central.

Uno de los emprendimientos más destacados es Punta Mediterráneo, un complejo residencial que promete transformar una zona privilegiada de Rosario, con departamentos de amplias dimensiones y vistas panorámicas al río Paraná.

CÓMO SERÁ EL LUJOSO EDIFICIO QUE VINCULA A MESSI Y DI MARÍA

El desarrollo estará ubicado en Guayaquil al 200, sobre la barranca rosarina. Su principal atractivo será la ubicación frente al Paraná, desde donde se podrá contemplar el paisaje que se extiende entre el puente Rosario-Victoria y Puerto Norte.

El complejo ofrecerá departamentos de uno, dos y tres dormitorios, con superficies que comenzarán en los 55 metros cuadrados y llegarán hasta los 430. La propuesta busca captar tanto a familias interesadas en establecerse en la zona como a inversores que apuestan al mercado inmobiliario.

En diálogo con TN, Fernando Varano, integrante de Di María Negocios Inmobiliarios, destacó las características del proyecto y el potencial de crecimiento que presenta ese sector de la ciudad.

La construcción estará a cargo de las firmas Edeca y Depaoli & Trosce, mientras que la finalización de las obras está prevista para 2028.

Messi y Di María sorprenden con un nuevo negocio millonario en Rosario. Crédito: Gentileza TN

EL OTRO AMBICIOSO PROYECTO DE LA FAMILIA MESSI: UN ESTADIO PARA 15 MIL PERSONAS

La apuesta inmobiliaria no termina frente al Paraná. La familia Messi también impulsa Estación Leones, un desarrollo urbanístico de 52 hectáreas ubicado en Alvear, localidad cercana a Rosario.

El proyecto combinará barrios residenciales, espacios comerciales e instalaciones deportivas, con una superficie de 10 hectáreas reservada especialmente para el club Leones.

Messi y Di María sorprenden con un nuevo negocio millonario en Rosario. Crédito: Gentileza TN

Entre las construcciones previstas sobresale un estadio multifunción con capacidad para 15.000 espectadores, que estará acompañado por sectores destinados a actividades sociales, recreativas y deportivas.

La empresa JC Basileuo será responsable del desarrollo, mientras que la comercialización también quedará en manos de la inmobiliaria vinculada a la familia Di María.