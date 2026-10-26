Lionel Messi sumó un nuevo reconocimiento internacional a su histórica carrera. Este viernes 23 de octubre, el futbolista argentino fue distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, uno de los galardones más prestigiosos de España, durante una ceremonia celebrada en la ciudad de Oviedo.

El capitán de la Selección argentina, campeón del mundo en Qatar 2022, fue homenajeado por sus logros deportivos, su talento y su influencia dentro y fuera de las canchas.

“Por ser el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, su excepcional trayectoria deportiva y su deslumbrante talento”, destacaron desde la organización al fundamentar la elección del rosarino.

La distinción representa otro capítulo destacado en la carrera del futbolista, que continúa acumulando reconocimientos después de más de dos décadas en la élite del fútbol mundial.

EL ENCUENTRO DE LIONEL MESSI CON LA PRINCESA LEONOR EN ESPAÑA

Antes de participar de la gala, Messi fue recibido por la princesa Leonor en el Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista, uno de los lugares emblemáticos de Oviedo.

La reunión tuvo un significado especial para la familia real española, ya que fue la primera vez que la heredera al trono encabezó en solitario un encuentro con los galardonados.

Posteriormente, la actividad se trasladó al Teatro Campoamor, escenario tradicional de la entrega de los Premios Princesa de Asturias.

La ceremonia comenzó pasadas las 13.30, hora argentina, con la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia, además de otras personalidades destacadas del ámbito cultural, científico y deportivo.

Soccer player Lionel Messi receives the Princess of Asturias Award for Sports next to Spain's Princess Leonor, at the Princess of Asturias Awards ceremony in Oviedo, Spain, October 23, 2026. REUTERS/Vincent West Por: REUTERS

POR QUÉ LIONEL MESSI FUE ELEGIDO PARA RECIBIR EL PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS

El reconocimiento no estuvo relacionado únicamente con la cantidad de títulos que conquistó el futbolista a lo largo de su carrera.

El jurado también valoró su comportamiento deportivo, su influencia en las nuevas generaciones y su compromiso con diferentes iniciativas solidarias.

En particular, destacó su participación en proyectos destinados a mejorar el acceso a la educación y la salud de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

El premio había sido anunciado el 3 de junio de 2026 y desde entonces generó una enorme expectativa por la presencia del astro argentino en la ceremonia.

Spain's Princess Leonor speaks next to Princess of Asturias Award winners, musician Patti Smith for the Arts, Kenichi Yoda of Studio Ghibli for Communication and Humanities, David Klenerman, Shankar Balasubramanian, and Pascal Mayer for Technical and Scientific Research, Lene Krol Andersen, Nils Kristen Sandtrøen and Stefan Schmitz of Svalbard Global Seed Vault for International Cooperation, Timothy Garton Ash for Social Sciences, soccer player Leo Messi for Sports, author Julian Barnes for Literature, and astronaut Christina Koch for Concord, at the Princess of Asturias Awards ceremony in Oviedo, October 23, 2026. REUTERS/Vincent West Por: REUTERS

El galardón, creado en 1987, distingue a personalidades e instituciones que realizaron contribuciones sobresalientes al mundo del deporte. Incluye una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros.

QUIÉNES FUERON LOS OTROS PREMIADOS JUNTO A LIONEL MESSI

La edición 2026 reunió a figuras internacionales de distintas disciplinas. Entre los reconocidos estuvieron Patti Smith, distinguida en Artes; el estudio japonés Studio Ghibli, en Comunicación y Humanidades; y el escritor británico Julian Barnes, en Letras.

Soccer player Lionel Messi receives the Princess of Asturias Award for Sports, at the Princess of Asturias Awards ceremony in Oviedo, Spain, October 23, 2026. REUTERS/Vincent West Por: REUTERS

También fueron premiados los científicos David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer, el historiador Timothy Garton Ash, la Bóveda Global de Semillas de Svalbard y la astronauta estadounidense Christina Koch.